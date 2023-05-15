Квартирный вопрос: незрячий чемпион Азии из Семея живет при спортивном клубе

Десять лет назад, потеряв зрение, семейчанин Агабек Абулкасимов впал в глубокую депрессию. Но спорт вернул его к активной жизни. Буквально на днях Агабек Абулкасимов вернулся в родной город чемпионом Азии по армреслингу.

Вот только живет он прямо в спортивном клубе. Своего жилья у чемпиона не было никогда, сообщает Zakon.kz.



58-летний Агабек Абулкасимов родился и вырос в Семее. После школы получил профессию сварщика, отслужил в армии в береговых войсках на дальнем Востоке. Женился, много работал.

Но заработков им с женой хватало только на съем небольшого домика где-нибудь на окраине города – аренда квартиры в центральных районах Семея была просто не по карману.

Чтобы сэкономить на аренде, они часто уезжали в аул или на отдаленные зимовки, где можно было и денег подзаработать, и за жилье временно не платить.

Фото: Zakon.kz

Вот на одной из таких зимовок и случился несчастный случай, который разделил жизнь Агабека Абулкасимова на "до" и "после".



В ноябре 2013 года он упал с лошади, да так сильно, что пришлось перенести четыре операции на глаза. Но, несмотря на все усилия врачей, зрение пациенту так и не вернули: сразу же дали первую группу инвалидности бессрочно.

"Мы с женой сразу же переехали в Семей, сняли домик в поселке Кирпичный. Но для меня в тот момент жизнь как будто закончилась. Два года я просто не выходил из комнаты. Видимо, была глубочайшая депрессия", – вспоминает те первые дни после травмы и потери зрения Агабек Абулкасимов.

Они жили на его пособие по инвалидности и на случайные редкие заработки супруги.

Спорт стал настоящим спасением

Только через два года после трагедии Агабек впервые решился выйти на улицу, побродить по двору. Позже он познакомился с членами Общества слепых в Семее, стал посещать их клуб.

Именно здесь мужчине протянули руку помощи. Такие же, как и он, незрячие или слабовидящие, они сумели преодолеть несчастье и продолжить жить. Он постепенно научился ориентироваться в пространстве, передвигаться, пользуясь палочкой. Даже научился играть в шахматы, шашки и домино, сделанные специально для незрячих игроков.

Но посиделки в клубе не давали Агабеку Абулкасимову чувства полного удовлетворения. Ему, деятельному от природы, нужно было выплеснуть скопившуюся энергию, приложив немало физических сил. И тогда друзья по клубу рассказали ему, что в Семее есть спортивный клуб, где можно бесплатно заниматься пауэрлифтингом. В итоге, попробовав себя в разных дисциплинах, Агабек остановился на жиме лежа. Поднимать штангу в рывке ему не позволяли больные колени.

Фото: Zakon.kz





Постепенно наращивая нагрузки, начинающий спортсмен стал подумывать о том, что пора бы уже показать свое мастерство на соревнованиях спортсменов с инвалидностью. Но правила в пауэрлифтинге изменились, и выступать в троеборье, где было поднятие штанги рывком, он не смог.

Выход нашелся довольно быстро. Он познакомился со спортсменами, которые занимались армрестлингом. В этом виде спорта важна сила рук, а ноги играют только роль надежной опоры.

"Переход на новый вид спорта стал для меня настоящим спасением. Я понял, что это именно то, что мне было всегда нужно", – признается чемпион Азии.

Но путь к чемпионству был непрост. Понадобилось много лет тренировок и соревнований на самых разных уровнях. Только медалей и грамот международных соревнований у Агабека Абулкасимова насчитывается 27 штук. Среди них самыми ценными являются золотая и серебряная медали чемпионата Азии разных лет, а также серебряная медаль чемпионата Республики Казахстан.

Незрячему трудно найти работу

Четыре года назад супруга скончалась и Агабек уже не смог самостоятельно содержать дом. Самое лучшее, что он смог для себя найти – это комнатку в общежитии для дальнобойщиков на выезде из Семея.

Здесь он жил до начала марта нынешнего года, пока у него в гостях не побывал его тренер, президент Федерации по армрестлингу области Абай Толеген Сагатаев. Увидев, что в общежитии некуда деться от сырости и плесени, он забрал своего воспитанника, чтобы тот не подхватил воспаление легких или туберкулез. Поселил его в спортивном клубе.

Но постоянно жить в общей комнате со спортсменами, приезжающими в клуб на время сборов перед важными стартами, для 58-летнего человека с инвалидностью первой группы – дело совсем нелегкое. Хочется иметь собственный уголок – уютную квартиру, где бы можно было отдохнуть, побыть одному, собраться с мыслями.

Вот так уже два месяца Агабек Абулкасимов и живет при клубе. И работает при федерации массажистом.

Как он приобрел новую профессию – отдельная история. В 2019 году по инициативе Общества слепых в Семее реализовали социальный проект, в рамках которого целая группа незрячих и слабовидящих семейчан смогли поступить в Государственный высший медицинский колледж им. Д. Калматаева, где получили диплом профессиональных массажистов.

Агабек Абулкасимов учился почти два года, в том числе и в непростое время пандемии. Жил он тогда в студенческом общежитии медицинского колледжа и даже получал стипендию.

Однако, получив диплом, новоявленный специалист долго не мог найти работу – работодатели в Семее не спешили приглашать незрячего.

В 2021 году познакомился с первым в Семее социальным предпринимателем – Еркежан Турсынбаевой. У нее была сеть массажных кабинетов, где работали многодетные или одинокие мамы, люди с инвалидностью и многие другие, кто нуждался в работе, но не мог ее найти из-за особенностей графика пребывания дома, где нужно было воспитывать детей или ухаживать за ребенком с инвалидностью. Тут же начал работать и Агабек. Однако через какое-то время Еркежан вышла замуж и уехала в Шымкент. И он остался не у дел.

Впрочем, работая еще и в Общественном фонде "Семей-Хиросима", Еркежан Турсынбаева успела рассказать здесь о его проблемах и острой нехватке жилья.

Фонд оформил заявку на организацию социального рабочего места для Агабека Абулкасимова, и сейчас он хотя бы получает небольшую заработную плату. Но главным остается вопрос жилья.

Как инвалид первой группы, он состоит в городской очереди на получение жилья. Но перед Абулкасимовым в списке значится более 1,3 тыс. таких же социально уязвимых семей, как и он сам.

"Даже если я могу иногда позволить себе снять жилье, хозяева, едва узнав, что я буду жить один, без помощников, отказывают. Боятся, что я не смогу обеспечить их дому или квартире безопасность. Хотя я прекрасно ориентируюсь в хорошо знакомом помещении, даже делаю сам уборку, могу и кушать готовить", – говорит Агабек.

Где жить чемпиону?

Рассчитывать на то, что очередь на получение однокомнатной квартиры в арендном доме подойдет в ближайшее время, не приходится.

"Жилье распределяется по шести отдельным категориям социально уязвимых слоев населения. В Семее только многодетных семей, ожидающих жилье, насчитывается около полутора тысяч. При этом в год выделяется не более 150 квартир в арендных домах", – пояснила ситуацию депутат городского маслихата Семея Шолпан Мулдагалиева.

Общественный фонд "Семей-Хиросима" собирается объявить сбор средств для приобретения однокомнатной квартиры для Агабека Абулкасимова, чтобы человек, защищающий честь Казахстана на самых престижных международных соревнованиях, мог не только заниматься спортом, но и жить в комфортных условиях.

Уже в конце августа будут мировые старты. И кто знает, может быть, незрячий спортсмен с непростой судьбой уже через пару-тройку месяцев станет чемпионом мира?

Ну а пока Агабек-ага усиленно тренируется. Его день буквально расписан по минутам. Сразу же после утреннего подъема, еще до завтрака, он проводит первый курс силовых тренировок. А затем в течение дня повторяет его по несколько раз, до самого позднего вечера.