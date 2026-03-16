Зачем казахстанцам отключают телевидение: временные неудобства или необходимость

Время от времени жители страны сталкиваются с отсутствием телерадиосигнала. Как правило, такие отключения носят плановый характер и связаны с профилактическими работами. Что скрывается за этой формулировкой, какая в этом необходимость, что за работы проводят эксперты – разбирался Zakon.kz.

В современной жизни просмотр телевизора стало одной из главных и доступных возможностей развлечения. Знакомство с новостями со всего света, просмотр любимого сериала или, в принципе, чего-то интересного – для многих привычные способы проведения досуга или вечера после работы. И когда на экране пропадает изображение, а в радиоэфире воцаряется тишина, это всегда становится поводом для тревоги, особенно для пожилого населения.

Однако в большинстве случаев речь идет не о сбое, а о плановой профилактике. Зачем специалисты на время "выключают эфир", какие работы при этом выполняются и почему без этого невозможно стабильное вещание, корреспонденту издания рассказали в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Основная задача, которая стоит перед специалистами, – обеспечение безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры телевизионной и радиовещательной сети для предупреждение аварийных ситуаций, поддержания стабильного качества сигнала, продление срока службы оборудования и повышение надежности функционирования сети телерадиовещания.

"Профилактическое отключение телерадиовещания представляет собой заранее запланированную временную приостановку трансляции для проведения регламентных технических работ на объектах телерадиовещания. В отличие от аварийных отключений планово-профилактические работы ППР осуществляются в плановом порядке по утвержденному графику с предварительным информированием населения и телерадиокомпаний". МКИ РК

При этом к планово-профилактическим работам относятся работы по диагностике, техническому обслуживанию, настройке и профилактике оборудования и инфраструктуры.

Как часто проводятся такие мероприятия и с какой периодичностью есть в них необходимость?

В министерстве пояснили, что планово-профилактические работы, как правило, проводятся ежеквартально в соответствии с годовым графиком, формируемым национальным оператором телерадиовещания – АО "Казтелерадио".

Но в то же время при необходимости сроки проведения работ могут корректировать с учетом погодных условий, технического состояния объектов. Также в профилактике может возникнуть необходимость в период проведения общественно значимых мероприятий, требующих обеспечения непрерывности телерадиовещания.

В рамках планово-профилактических работ выполняются:

диагностика передающего оборудования;

проверка и настройка антенно-фидерных систем и линий связи;

технический осмотр и обслуживание антенных сооружений;

при необходимости замена отдельных компонентов;

обновление и настройка программного обеспечения;

тестирование резервных каналов связи и систем электропитания;

контроль параметров качества сигнала после завершения работ.

Но какие виды оборудования чаще всего требуют профилактики, раз профилактика телерадиовещания проводится с завидной периодичностью?

Нам ответили, что регулярной профилактике подлежат все элементы инфраструктуры телерадиовещания: передающие устройства, антенно-фидерные системы, системы электроснабжения и резервного питания, а также системы мониторинга и управления.

Впрочем, объекты, расположенные на высотных сооружениях и подверженные воздействию внешней среды, требуют усиленного технического контроля.

Как долго обычно продолжаются профилактические отключения? Есть ли регламент по времени? Может ли работа затягиваться? Специалисты отметили, что планово-профилактические работы проводятся в установленный регламентом временной период.

"Их продолжительность определяется объемом запланированных мероприятий и техническими условиями конкретного объекта. Работы организуются таким образом, чтобы минимизировать период отсутствия сигнала", – говорится в официальном ответе на запрос министерства.

Кроме того, АО "Казтелерадио" поэтапно внедряет цифровые системы мониторинга технического состояния оборудования, автоматизированные средства контроля параметров вещания и аналитические инструменты для выявления потенциальных неисправностей.

При этом регламенты обслуживания актуализируются с учетом технологического развития отрасли.

"Информация о проведении планово-профилактических работ до казахстанцев доводится заблаговременно и размещается на официальных интернет-ресурсах Министерства и АО "Казтелерадио". Также распространяется через информационные ресурсы вещателей и иные республиканские и региональные средства массовой информации", – добавили в министерстве.

Поэтому рекомендуется ориентироваться на официальные уведомления о сроках проведения профилактических отключений. Они носят временный характер и не требуют дополнительных действий со стороны зрителей и радиослушателей.

После завершения работ вещание возобновляется в штатном режиме.

К тому же в министерстве отметили, что не стоит волноваться в случае непредвиденных ситуаций. Профилактические работы будут прерваны досрочно. Это предусмотрено властями стран для срочного оповещения населения.

"В случае возникновения чрезвычайных или общественно значимых ситуаций планово-профилактические работы могут быть оперативно приостановлены либо перенесены. Системы телерадиовещания и оповещения населения функционируют в приоритетном режиме для обеспечения доведения официальной информации", – разъяснили в МКИ РК.

В предыдущий раз телерадиовещание в профилактических целях прерывалась в Казахстане в начале февраля 2026 года.