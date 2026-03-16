Культурный код: как отметили третий день Наурызнама в Семее, Павлодаре и Талдыкоргане

В разных регионах Казахстана третий день декады Наурызнама, посвященный культуре и национальным традициям, проходит по-особенному, объединяя историю, искусство и современные технологии. Zakon.kz увидел, как традиции предков продолжают жить и находят новое звучание в современном Казахстане.

День национальных традиций в Жетысу

В области Жетысу третий день декады Наурызнама приобрел особый масштаб, объединив в себе современное уличное искусство, мудрость печатного слова и бережное хранение музейных реликвий. Главная цель торжеств – не просто вспомнить обычаи предков, а показать, как национальный код адаптируется к ритму XXI века.

Праздничный день начался с яркого события в городском ландшафте Талдыкоргана. В микрорайоне Болашак состоялась торжественная церемония открытия мурала "Ата заңым – айбыным", созданного на многоэтажке.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Этот арт-объект – не просто украшение фасада. Это манифест единства, справедливости и правовой культуры. Через призму современного стрит-арта художники воплотили идеи ответственности перед будущим и верности закону.

"Этот мурал не просто украсил наш район, он напоминает нам о важности наших общих ценностей". Житель Талдыкоргана Марат Саменов

Проект наглядно продемонстрировал, что национальные ценности могут транслироваться через актуальные формы искусства, понятные молодежи.

Параллельно центр культурного притяжения переместился в залы Центральной библиотеки имени Сакена Сейфуллина. Здесь развернулась книжная выставка "Традиции и быт", представившая более сотни уникальных изданий. Экспозиция была разделена на шесть тем.

"Наша цель – привлечь молодежь к изучению наследия через первоисточники. Сегодня выставку посетили студенты колледжей и воспитанники классов "Жас сақшы". Это важно для формирования их исторического сознания". Библиотекарь Лина Айдын

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Завершающим аккордом дня стало открытие выставки "Ұлттық рухтан – жаңашылдыққа" в историко-краеведческом музее имени Мухамеджана Тынышпаева. В экспозиции представлены предметы кочевого быта, – простые, казалось, бы, вещи, но это символы домашнего очага, преемственности поколений, воспитания и защиты. Например, бесік (колыбель) и кісе белдік (пояс воина).

Старший научный сотрудник музея Айгуль Алимбаева отметила, что все эти предметы – эталон экологичности и функциональности. В современном мире, где ценится устойчивое развитие, кочевой дизайн обретает вторую жизнь.

Для школьников и гостей города классическая экспозиция была дополнена современными технологиями. На LED-экранах транслировались детальные описания каждого экспоната, связывая прошлое с цифровым настоящим. Выставки в библиотеке и музее продолжат свою работу в ближайшие дни, приглашая всех желающих прикоснуться к истокам великого наследия.

"Шаңырақ күні" в Семее

16 марта 2026 года, в третий день декады Наурызнама, в Семее смотрят патриотическое кино, проводят мастер-классы, поэтические конкурсы и выставки, объединенные под общим девизом "Шаңырақ күні" .

Давая благословение в этот день, старейшины говорили: "Да не поколеблется твой шанырак". Навершие юрты остается символом рода и преемственности. В этот день также оказывали большой почет семьям, прожившим в браке более 50 лет, наставляли молодых, которые только недавно связали себя семейными узами.

Фото: пресс-служба акимата Бескарагайского района области Абай

В Бескарагайском районе области Абай в третий день декады выбирали лучшую сноху. Праздничный конкурс под названием "Аяулы жас келін" прошел во всех сельских округах живописного района, который уютно раскинулся в реликтовом бору. Цель – популяризация национальных обычаев и семейных традиций.

Фото: пресс-служба акимата Бескарагайского района области Абай

Сельчане выбирали самых расторопных, мудрых, хозяйственных снох своих аулов, которые продемонстрировали богатство казахской культуры, ее духовные ценности. Участницы представили сценические зарисовки, творческие номера, наряды и угощения.

Победительницы этого промежуточного этапа примут участие в конкурсе на районном уровне, который пройдет 22 марта.

Все конкурсантки – это пример для молодого и старшего поколения, ведь эти суперкелинки не спешат сбежать в городской инфраструктурный рай, а вместо этого налаживают быт в сельской тиши и поднимают села своим гостеприимством и трудолюбием.

"Такие конкурсы помогают объединять людей, показывают пример для подражания, напоминают о богатых традициях нашей страны. К тому же на селе очень важна коммуникация и дружба. Здесь люди не каждый сам за себя, здесь все сплочены. Поэтому подобные встречи, особенно на тему семьи, это важная часть не только декадника, но и сельской экосистемы в целом", – поделились в акимате Бескарагайского района.

Фото: пресс-служба акимата Бескарагайского района области Абай

У казахов был особый ритуал: давать клятву, смотря на шанырак. А еще этот сакральный элемент часто звучит в народных пословицах и благословениях – бата. Навершие юрты делают из деревянных прутьев и обруча. Современные ремесленники, которые вооружаются уже 3D-принтером и продуманным промтом для искусственного интеллекта, могут создать шанырак из высококачественных материалов за несколько часов. Как именно преобразить концепт в физическую фигуру, на примере юрты сегодня рассказывали школьникам и студентам в крупнейшей по области Абай лаборатории 3D-печати.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Многие работы здесь выполняют из интересного материала – синтетического пластика на основе сахарного тростника, который после утилизации не оставляет "человеческого следа". То есть не загрязняет природу, разлагаясь сотни лет, а довольно быстро исчезает в органической среде. В числе популярных заказов – игрушки в национальном стиле. Среди них герои народных сказок, которые можно раскрашивать самостоятельно.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

3D-печать становится настолько доступной, что примитивные принтеры покупают детям для домашнего пользования.

"Сегодня я и мои коллеги рассказали ребятам на примере юрты и шанырака, как смоделировать это популярный казахский символ. Надо сказать, что благодаря ИИ и 3D-принтерам можно создавать уникальные вещи. Мы видим, как эти технологии в прямом смысле вывели национальную культуру на новый уровень. Технологии помогают возрождать наш колорит и делать некоторые вещи доступными. То, что забыто и потеряно, мы можем возрождать при помощи 3D-печати", – рассказал основатель и директор студии 3D-печати Анет Турсынжан.

Звучание домбры в Павлодаре

Сегодня, 16 марта 2026 года, павлодарец Галым Маликов устроил мастер-класс по изготовлению домбры, который прошел в музее Ertis в рамках декады "Наурызнама" в день культуры и национальных традиций.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Всю жизнь Галым работал учителем труда, а теперь посвятил себя созданию национальных инструментов. Домбры, сделанные его руками, сегодня звучат в музыкальных школах и ансамблях города.

Мастер использует обычный павлодарский клен. На изготовление домбры для школьника уходит около недели, но подготовка дерева занимает больше времени. Важно выдержать температурный режим и не допустить сырости, иначе материал может испортиться.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Мастер рассказал, что вдохновлялся работами известных казахских умельцев, среди которых мастера из Баянаула.

"Я старался подражать великим мастерам. Например, казахский народный умелец, самоучка Камар Касымов стал организатором и основоположником ручного производства национальных музыкальных инструментов. О его таланте с уважением отзывались президент Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев и министр просвещения Темирбек Жургенов. Я внимательно изучал каждую деталь его работ и многое перенял для себя". Галым Маликов

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Сегодня он помогает ансамблям чинить инструменты и обучает юных ремесленников.

"Я делал домбры и для трехлетних детей, и для подростков. Каждый инструмент уникален. Иногда изготавливаю жетигены и кобызы, но основное направление – домбра. Эти инструменты отличаются по размерам. Я выбираю клен, хотя раньше казахи использовали дуб и сосну. Например, домбра Курмангазы была сделана именно из этих пород". Галым Маликов

По его словам, у каждого региона Казахстана своя школа изготовления национальных инструментов. Для корпуса домбры используются от семи до девяти элементов, а отличительные черты придают разные породы дерева – клен, сосна, береза, карагач.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

На мастер-классе он показал основные этапы работы: сначала нужно правильно выбрать древесину, затем тщательно ее высушить, обработать и придать форму корпусу.

День национальных традиций в разных регионах страны стал не просто праздничным событием, а живым диалогом между прошлым и настоящим. Национальная культура продолжает развиваться, находя место как в музейных залах и ремесленных мастерских, так и в современных технологиях и образовательных проектах. Так традиции остаются важной частью общественной жизни и объединяют разные поколения казахстанцев.