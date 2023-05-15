Пресс-секретарь Токаева рассказал, будет ли президент отмечать день рождения

В пресс-службу президента поступают вопросы представителей СМИ о том, как глава государства намерен отметить свой день рождения. Об этом 15 мая сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Руслана Желдибая, никаких мероприятий по этому поводу не планируется.

"Это принципиальная позиция президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сообщил Желдибай.

В среду, 17 мая 2023 года президенту исполняется 70 лет. Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в городе Алматы.

Ранее пресс-служба президента рассказывала, что Касым-Жомарт Токаев "не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей".

12 мая Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала. В основном президент и интервьюер говорили на английском языке, иногда Токаев использовал китайский язык для беседы с журналистом. О чем говорил глава нашего государства - в материале Zakon.kz.