Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пресс-секретарь Токаева рассказал, будет ли президент отмечать день рождения

президент Фото: akorda.kz
В пресс-службу президента поступают вопросы представителей СМИ о том, как глава государства намерен отметить свой день рождения. Об этом 15 мая сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Руслана Желдибая, никаких мероприятий по этому поводу не планируется.

"Это принципиальная позиция президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сообщил Желдибай.

В среду, 17 мая 2023 года президенту исполняется 70 лет. Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в городе Алматы. 

Ранее пресс-служба президента рассказывала, что Касым-Жомарт Токаев "не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей".

12 мая Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала. В основном президент и интервьюер говорили на английском языке, иногда Токаев использовал китайский язык для беседы с журналистом. О чем говорил глава нашего государства - в материале Zakon.kz. 

Читайте также

Ерлан Файзуллин cтал начальником ДП Костанайской области

Государство заплатило 800 млн тенге мошенникам за фиктивную малину

В Минпросвещения обещали рассказать, принесло ли пользу продление учебного года

Ирина Лукичева
Молния
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления