Руслан Желдибай назначен советником – пресс-секретарем президента
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Акорды:
"Распоряжением главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан".
Еще одним распоряжением Руслан Желдибай освобожден от должности помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Руслан Желдибай родился в 1989 году.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан".
2012-2018 гг. – глава отдела, продюсер на телеканале "Алматы".
2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития.
2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития.
С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента.
С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра.
С апреля 2022 года по январь 2023 года – пресс-секретарь президента Казахстана.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента.
Уже 1 сентября 2023 года был назначен помощником президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Стоит отметить, что ранее советником – пресс-секретарем президента Казахстана был Берик Уали. Теперь он является акимом Абайской области. На должность главы региона также претендовал Болат Абдралиев.