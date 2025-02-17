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Политика

Руслан Желдибай назначен советником – пресс-секретарем президента

Руслан Желдибай назначен советником президента – пресс-секретарем президента, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 16:02 Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 февраля 2025 года, Руслан Желдибай стал советником – пресс-секретарем президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Акорды:

"Распоряжением главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан".

Еще одним распоряжением Руслан Желдибай освобожден от должности помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Руслан Желдибай родился в 1989 году.

В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан".

2012-2018 гг. – глава отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития.

2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития.

С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента.

С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра.

С апреля 2022 года по январь 2023 года – пресс-секретарь президента Казахстана.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента.

Уже 1 сентября 2023 года был назначен помощником президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Стоит отметить, что ранее советником – пресс-секретарем президента Казахстана был Берик Уали. Теперь он является акимом Абайской области. На должность главы региона также претендовал Болат Абдралиев.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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