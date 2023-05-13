О чем говорил Токаев на китайском в интервью с журналистом

Фото: akorda.kz

12 мая в эфире китайского телеканала CCTV показали интервью с президентом Токаевым. В основном президент и интервьюер говорил на английском языке, иногда Токаев использовал китайский язык для беседы с журналистом. О чем говорил глава нашего государства, читайте на сайте Zakon.kz.

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