О чем говорил Токаев на китайском в интервью с журналистом
Телерадиокомплекс президента Казахстана в своем Instagram опубликовал отрывок из интервью, где Токаев использовал китайскую речь.
Как оказалось, президент просто рассказал о своих предпочтениях в китайских блюдах.
Любмые блюда президента китайской кухни это — хуэйгожоу (блюдо сычуанской кухни, жареное мясо), пекинская утка и данданмиан (острая лапша по-сычуански).
Также Токаев поделился, что любит острые блюда.
В преддверии госвизита в КНР президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, которые касаются перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.
В этом же интервью президент Казахстана обозначил свою позицию по вопросу Тайваня и заявил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана.