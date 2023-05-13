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О чем говорил Токаев на китайском в интервью с журналистом

О чем говорил Токаев на китайском в интервью с журналистом Фото: akorda.kz
12 мая в эфире китайского телеканала CCTV показали интервью с президентом Токаевым. В основном президент и интервьюер говорил на английском языке, иногда Токаев использовал китайский язык для беседы с журналистом. О чем говорил глава нашего государства, читайте на сайте Zakon.kz.

Телерадиокомплекс президента Казахстана в своем Instagram опубликовал отрывок из интервью, где Токаев использовал китайскую речь.

Как оказалось, президент просто рассказал о своих предпочтениях в китайских блюдах.

Любмые блюда президента китайской кухни это — хуэйгожоу (блюдо сычуанской кухни, жареное мясо), пекинская утка и данданмиан (острая лапша по-сычуански).

Также Токаев поделился, что любит острые блюда.

В преддверии госвизита в КНР президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, которые касаются перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.

В этом же интервью президент Казахстана обозначил свою позицию по вопросу Тайваня и заявил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана.

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