С кем в Казахстане будут заключать соглашение о неразглашении информации в рамках борьбы с коррупцией

Антикоррупционная служба приказом от 11 мая 2023 года утвердила "Правила заключения соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, и его формы", сообщает Zakon.kz.

Соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции служит основанием для обеспечения лицом, заключившим данное соглашение, конфиденциальности информации об обращении к вышестоящему руководителю или руководству государственного органа либо организации, работником которой оно является, либо в уполномоченные государственные органы в целях содействия в противодействии коррупции.

Работник организации или госоргана предупреждает руководителя о намерении оказать содействие в противодействии коррупции после заключения соглашения о неразглашении. Руководитель, не позднее двадцати четырех часов с момента обращения, заключает с таким работником соглашение о неразглашении по установленной форме.

Содержание Соглашения о неразглашении между наботником и руководителем

Соглашением регламентированы права и обязанности работника и руководителя.

Так, работник обязуется:

после заключения Соглашения незамедлительно сообщить руководителю ставшую ему известной информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении в государственном органе либо организации, в которой он работает; не сообщать руководителю заведомо ложную информацию о коррупционном правонарушении; не разглашать конфиденциальную информацию другим лицам, за исключением: должностных лиц уполномоченных государственных органов и судов, участвующих в производстве по делу о коррупционном правонарушении, о котором сообщил работник; должностных лиц соответствующего уполномоченного государственного органа и уполномоченного органа по противодействию коррупции, участвующим в осуществлении выплаты работнику единовременного денежного вознаграждения; в случае подачи заявления в согласительную комиссию организации (при ее наличии) о рассмотрении индивидуального трудового спора в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения работника о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания им иного содействия в противодействии коррупции, уведомлять руководителя о предстоящем рассмотрении индивидуального трудового спора согласительной комиссией не позднее трех рабочих дней до дня подачи заявления в согласительную комиссию; в случае рассмотрения в государственных органах, а также организациях, в которых отсутствуют согласительные комиссии, дисциплинарной ответственности или вопросов увольнения (освобождения от занимаемой должности) или перевода на другую должность работника в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения работника о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания им иного содействия в противодействии коррупции, уведомлять руководителя об этом в тот же день, когда ему стало известно о рассмотрении его дисциплинарной ответственности или указанных вопросов; не использовать ставшую ему известной информацию о коррупционном правонарушении в личных интересах или интересах третьих лиц; обеспечить сохранность настоящего Соглашения; в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальную информацию или иные сведения, связанные с оказанием работником содействия в противодействии коррупции, незамедлительно сообщить об этом руководителю, с которым заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Со своей стороны руководитель обязуется:

не требовать от работника предоставления информации, не относящейся к готовящемуся, совершаемому или совершенному коррупционному правонарушению; незамедлительно передать информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, и (или) информацию, направленную на оказание иного содействия в противодействии коррупции, полученную от работника, в уполномоченный государственный орган при условии заключения с должностным лицом уполномоченного государственного органа соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; не разглашать конфиденциальную информацию другим лицам, за исключением:

должностных лиц уполномоченных государственных органов и судов, участвующих в производстве по делу о коррупционном правонарушении, о котором сообщил работник либо работником было оказано иное содействие по данному делу;

членов согласительной комиссии, дисциплинарной комиссии или иного

коллегиального органа.

4. не использовать информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении и (или) информацию, направленную на оказание иного содействия в противодействии коррупции, полученную от Работника, в личных интересах или интересах третьих лиц и др.

Подписанием Соглашения о неразглашении работник и руководитель подтверждают, что они предупреждены о том, что за разглашение конфиденциальной информации они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия трудового договора между Работником и государственным органом/организацией, в которой работает Работник, а после прекращения трудового договора – бессрочно.

Другие формы соглашений о неразглашении

Помимо соглашения о неразглашении, заключаемого между работником и руководителем организации или государственного органа, аналогичные соглашения заключаются между: руководителем организации или госоргана и сотрудником уполномоченного госоргана;

между гражданином и должностным лицом уполномоченного госоргана;

между руководителем и сотрудником антикора, приглашенным на заседание согласительной комиссии.

Так, руководитель, к которому обратился работник в целях содействия в противодействии коррупции, должен обратиться в уполномоченный государственный орган для принятия мер по поступившему сообщению о факте коррупционного правонарушения. При этом между руководителем и должностным лицом уполномоченного госоргана заключается соглашение о неразглашении установленной формы 2.

При обращении гражданина в уполномоченный государственный орган в целях оказания содействия в противодействии коррупции, уполномоченный государственный орган заключает с обратившимся соглашение о неразглашении при наличии его намерения. Содействие в противодействии коррупции оказывается после заключения соглашения о неразглашении (формы 3) между гражданином и должностным лицом уполномоченного государственного органа, определяемым руководителем уполномоченного государственного органа.

Также соглашение о неразглашении (по форме 4) заключается между руководителем и должностным лицом уполномоченного органа по противодействию коррупции, приглашенным на заседание согласительной комиссии или коллегиального органа. Такое соглашение должно быть заключено до начала заседания согласительной комиссии или коллегиального органа, а в случае неявки должностного лица уполномоченного органа по противодействию коррупции на заседание согласительной комиссии или коллегиального органа, данное соглашение заключается в момент передачи копии решения согласительной комиссии либо протокола заседания коллегиального органа.

Если работник полагает, что привлечение его к дисциплинарной ответственности или увольнение, или перевод на другую должность связаны с его содействием в противодействии коррупции, при условии, что данные вопросы ранее не рассматривались согласительной комиссией или коллегиальным органом, то антикор также заключает с данным работником соглашение о неразглашении по форме 4.

Приказ председателя Антикоррупционной службы вводится в действие 25 мая 2023 года.