Казахстанцы, сообщившие о коррупции, получат вознаграждение
Размеры вознаграждения
По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (3 450 000 тенге в 2023 году) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:
- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году);
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге);
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге);
- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге);
- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (345 000 тенге).
По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1 000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более 4 000 МРП (13 800 000 тенге).
При определении размера поощрения применяется месячный расчетный показатель, действующий на дату вступления в силу решения суда или обвинительного приговора.
Гражданин, сообщивший о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, с которым заключено соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции поощряется в форме единовременного денежного вознаграждения. При этом обеспечивается конфиденциальность информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции.
Государственные служащие, к должностным обязанностям которых относится незамедлительное доведение до сведения вышестоящего руководителя и руководства госоргана, в котором они работают, и уполномоченных госорганов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений, поощряются уполномоченным органом по противодействию коррупции путем награждения грамотой или объявления благодарности.
Если с госслужащим заключено соглашение о неразглашении, то меры поощрения к нему не применяются.
Кому не выплатят вознаграждение:
- гражданам, сообщившим заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые несут ответственность, установленную законами РК;
- лицам, которые сотрудничают на конфиденциальной основе с органом, осуществляющим оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность;
- гражданам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или оказавшим содействие в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения, по которому они являлись исполнителем или соучастником.
Как получить вознаграждение за сообщение о коррупции
Содействие в противодействии коррупции включает:
- сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;
- представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение;
- иное содействие, имевшее (имевшее впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.
Поощрение осуществляется в случае, если гражданин предоставил информацию, которая соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица:
- вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания;
- вступил в законную силу обвинительный приговор;
- утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК.
Какие документы потребуются для получения поощрения
Для получения поощрения нужно обратиться в орган, осуществлявший досудебное расследование с документами:
- заявление на поощрение;
- документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца), в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;
- справка из банка о наличии и номере текущего банковского счета указанного лица в национальной валюте.
Орган, осуществляющий противодействие коррупции, в течение 10 рабочих дней со дня обращения направляет в уполномоченный орган следующие документы:
- ходатайство о поощрении лица за оказанное содействие в противодействии коррупции;
- копию заявления с отметкой регистрационного номера в книге учета информации, Едином реестре досудебных расследований или Едином реестре административных производств;
- по административным делам:
- копию протокола об административном правонарушении или постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
- копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в законную силу;
- по уголовным делам:
- копию обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или части первой статьи 36 УПК;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в РК), и справку из банка о наличии и номере текущего банковского счета заявителя в национальной валюте.
Далее все материалы передаются на рассмотрение специальной комиссии. Комиссия принимает решение о поощрении гражданина в форме единовременного денежного вознаграждения, путем награждения грамотой или объявления благодарности, либо отказывает в поощрении с указанием причины отказа, не позднее 15 рабочих дней с момента поступления заявления либо ходатайства органа, осуществляющего противодействие коррупции.
Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение месяца после издания приказа руководителя уполномоченного органа или его территориального подразделения о поощрении путем перевода на текущий банковской счет лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции.
Приказ вводится в действие 15 сентября 2023 года.