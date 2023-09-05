Казахстанцы, сообщившие о коррупции, получат вознаграждение

Председатель Антикоррупционной службы приказом от 29 августа 2023 года утвердил Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

Размеры вознаграждения

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (3 450 000 тенге в 2023 году) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году);

(103 500 тенге в 2023 году); по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге);

(138 000 тенге); по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге);

(172 500 тенге); по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге);

(241 500 тенге); по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (345 000 тенге).

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1 000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более 4 000 МРП (13 800 000 тенге).

При определении размера поощрения применяется месячный расчетный показатель, действующий на дату вступления в силу решения суда или обвинительного приговора.

Гражданин, сообщивший о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, с которым заключено соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции поощряется в форме единовременного денежного вознаграждения. При этом обеспечивается конфиденциальность информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции.

Государственные служащие, к должностным обязанностям которых относится незамедлительное доведение до сведения вышестоящего руководителя и руководства госоргана, в котором они работают, и уполномоченных госорганов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений, поощряются уполномоченным органом по противодействию коррупции путем награждения грамотой или объявления благодарности.

Если с госслужащим заключено соглашение о неразглашении, то меры поощрения к нему не применяются.

Кому не выплатят вознаграждение:

гражданам, сообщившим заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые несут ответственность, установленную законами РК;

лицам, которые сотрудничают на конфиденциальной основе с органом, осуществляющим оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность;

гражданам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или оказавшим содействие в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения, по которому они являлись исполнителем или соучастником.

Как получить вознаграждение за сообщение о коррупции

Содействие в противодействии коррупции включает:

сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;

представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение;

иное содействие, имевшее (имевшее впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.

Поощрение осуществляется в случае, если гражданин предоставил информацию, которая соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица:

вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания;

вступил в законную силу обвинительный приговор;

утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК.

Какие документы потребуются для получения поощрения

Для получения поощрения нужно обратиться в орган, осуществлявший досудебное расследование с документами:

заявление на поощрение;

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца), в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;

справка из банка о наличии и номере текущего банковского счета указанного лица в национальной валюте.

Орган, осуществляющий противодействие коррупции, в течение 10 рабочих дней со дня обращения направляет в уполномоченный орган следующие документы:

ходатайство о поощрении лица за оказанное содействие в противодействии коррупции;

копию заявления с отметкой регистрационного номера в книге учета информации, Едином реестре досудебных расследований или Едином реестре административных производств;

по административным делам:

копию протокола об административном правонарушении или постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;



копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в законную силу;

по уголовным делам:

копию обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или части первой статьи 36 УПК;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в РК), и справку из банка о наличии и номере текущего банковского счета заявителя в национальной валюте.

Далее все материалы передаются на рассмотрение специальной комиссии. Комиссия принимает решение о поощрении гражданина в форме единовременного денежного вознаграждения, путем награждения грамотой или объявления благодарности, либо отказывает в поощрении с указанием причины отказа, не позднее 15 рабочих дней с момента поступления заявления либо ходатайства органа, осуществляющего противодействие коррупции.

Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение месяца после издания приказа руководителя уполномоченного органа или его территориального подразделения о поощрении путем перевода на текущий банковской счет лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции.

Приказ вводится в действие 15 сентября 2023 года.