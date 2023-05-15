Максим Галкин подал иск к Минюсту из-за статуса иноагента

Российский телеведущий Максим Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иностранного агента, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации РБК, иск был зарегистрирован 11 мая.

Также сказано, что дело относится к категории "Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления".

"Дата рассмотрения дела пока не назначена", – рассказал собеседник РИА Новости, не уточняя деталей.

Минюст России внес артиста в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года, объяснив это тем, что Галкин получал финансирование от Киева.

В настоящее время артист проживает за рубежом.

