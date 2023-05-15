Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 350 тысяч долларов каждому спортсмену: В Астане встретили чемпионов мира по боксу

Казахстан бокс ЧМ Фото: Zakon.kz
В столичном аэропорту казахстанцы встретили победителей и призера XX II чемпионата мира по боксу среди мужчин, прошедшем в Ташкенте. Каждому обладателю "золота" выплатят призовые в размере 265 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств. Встретить чемпионов приехал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

"Сегодня историческая победа. Вчера весь мир наблюдал за исходом чемпионата мира по боксу  Ташкенте. И наши ребята впятером вышли в финал. Мы получили одну серебряную и четыре золотых медалей. Это достижение впервые за 10 лет фактически. Ни для кого не секрет, что сборную Казахстана представляли выпускники нашей школы бокса. Мы в очередной раз доказали, что казахстанская школа бокса является одной из лучших в мире. Видите сколько людей пришло поддержать наших спортсменов. Отдать дань уважения".Асхат Оралов
Казахстан бокс ЧМ

Фото: Zakon.kz

Казахстан бокс ЧМ

Фото: Zakon.kz

Он отметил, что впереди боксеров ждут Азиатские игры и Олимпиада. К слову, каждый победитель заработал на этом чемпионате по 365 тыс. долларов.

"Самая главная цель спортсменов – не деньги. Они идут защищать честью народа. Гимн Казахстана в Ташкенте слышали 4 раза. AIBA дает парням по 250 тыс. долларов. Наша казахстанская федерация 100 тыс. долларов. По закону от правительства чемпионам мира положено 15 тыс. долларов. Эта же сумма полагается тренерам. Я считаю, это верное решение. Это не только относится к боксу, но по регламенту прописано и для других видов спорта".Асхат Оралов

Один из чемпионов Нурбек Оралбай поблагодарил казахстанцев за поддержку. 

Казахстан бокс ЧМ

Фото: Zakon.kz

"Для нас это большая мотивация. Мы чувствуем ваше участие. Хотели показать честь народа. Дальше перед нами стоит Азиатские, Олимпийские игры. Мы будем развевать голубой флаг нашей страны".Нурбек Оралбай

Другой обладатель "золота", Санжар Ташкенбай, поделился, что планирует отдохнуть, провести время с родными, а потом готовиться к крупным соревнованиям.

Казахстан бокс ЧМ

Фото: Zakon.kz

"Мы в них тоже будем участвовать. Хочу выразить большую благодарность казахстанцам за поддержку, она была очень сильной. В Ташкенте на трибунах даже не узбеков, а казахов было много. Когда звучал наш гимн, было прекрасно".Санжар Ташкенбай

Чемпионат мира по боксу среди любителей прошел с 30 апреля по 14 мая 2023 года в Ташкенте. В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из 107 стран мира.

Читайте также

Главное за день: Токаев о своем юбилее, вся правда о деле Масимова, как пройдут последние звонки в стране

Жадра Жулмухаметова
Оралов Асхат МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления