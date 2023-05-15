Более 350 тысяч долларов каждому спортсмену: В Астане встретили чемпионов мира по боксу

В столичном аэропорту казахстанцы встретили победителей и призера XX II чемпионата мира по боксу среди мужчин, прошедшем в Ташкенте. Каждому обладателю "золота" выплатят призовые в размере 265 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств. Встретить чемпионов приехал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

"Сегодня историческая победа. Вчера весь мир наблюдал за исходом чемпионата мира по боксу Ташкенте. И наши ребята впятером вышли в финал. Мы получили одну серебряную и четыре золотых медалей. Это достижение впервые за 10 лет фактически. Ни для кого не секрет, что сборную Казахстана представляли выпускники нашей школы бокса. Мы в очередной раз доказали, что казахстанская школа бокса является одной из лучших в мире. Видите сколько людей пришло поддержать наших спортсменов. Отдать дань уважения". Асхат Оралов

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Он отметил, что впереди боксеров ждут Азиатские игры и Олимпиада. К слову, каждый победитель заработал на этом чемпионате по 365 тыс. долларов.

"Самая главная цель спортсменов – не деньги. Они идут защищать честью народа. Гимн Казахстана в Ташкенте слышали 4 раза. AIBA дает парням по 250 тыс. долларов. Наша казахстанская федерация 100 тыс. долларов. По закону от правительства чемпионам мира положено 15 тыс. долларов. Эта же сумма полагается тренерам. Я считаю, это верное решение. Это не только относится к боксу, но по регламенту прописано и для других видов спорта". Асхат Оралов

Один из чемпионов Нурбек Оралбай поблагодарил казахстанцев за поддержку.

Фото: Zakon.kz

"Для нас это большая мотивация. Мы чувствуем ваше участие. Хотели показать честь народа. Дальше перед нами стоит Азиатские, Олимпийские игры. Мы будем развевать голубой флаг нашей страны". Нурбек Оралбай

Другой обладатель "золота", Санжар Ташкенбай, поделился, что планирует отдохнуть, провести время с родными, а потом готовиться к крупным соревнованиям.

Фото: Zakon.kz

"Мы в них тоже будем участвовать. Хочу выразить большую благодарность казахстанцам за поддержку, она была очень сильной. В Ташкенте на трибунах даже не узбеков, а казахов было много. Когда звучал наш гимн, было прекрасно". Санжар Ташкенбай

Чемпионат мира по боксу среди любителей прошел с 30 апреля по 14 мая 2023 года в Ташкенте. В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из 107 стран мира.

