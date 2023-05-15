Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов

Телефонный разговор состоялся между президентом РК Касым-Жомартом Токаевым с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

В ходе телефонного разговора Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции.



Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах.

Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.

Ранее сообщалось, что в Турции стартовали выборы президента.