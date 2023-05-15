В Астане и 13 областях Казахстана ожидаются заморозки, гроза и пыльная буря

В Астане и 13 областях страны на 16 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3.



Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки -3.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -3.



Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.



Днем на западе Атырауской области ожидается гроза.



В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре, на юге области град. Ветер южный, юго-западный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.



Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе, востоке области сохраняются заморозки -3.



На юге, востоке, западе Улытауской области ожидается гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки -2. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на почве ожидаются заморозки -1.



Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2. В Петропавловске ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки -2. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

