Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны

В Астане и 13 областях страны на 10 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается временами гроза, град.



Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области сильный дождь. На юге, в горных районах гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Павлодарской области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Улытауской области гроза. Ветер западный с переходом на северный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, юге Карагандинской области гроза. Ветер западный, северо-западный на юге области, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Акмолинской области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области гроза. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на востоке Северо-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с. В Петропавловске ветер северо-западный, западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области заморозки -3. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью заморозки -1-3.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области туман. Ветер северо-западный с переходом юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки -2. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы заморозки -2.



Днем на западе, севере Абайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области, 15-20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами сильный дождь, гроза, шквал, днем в горных районах град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20м/с.



Днем на западе, в горных районах Алматинской области гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве днем юго-западный ветер, порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, что 9 мая на север Казахстана внезапно обрушилась гроза с градом, несмотря на общее потепление в регионе.