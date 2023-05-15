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Аварийные школы планируют заменить на новые в Астане

строительство Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строящихся новых школах, сообщает Zakon.kz.

По его словам в городе ведется строительство 14 школ, 11 из них планируем открыть в следующем учебном году.

"Ознакомился с ходом строительства ряда школ. Это учебные заведения на пересечении улиц Карасай батыра и Буланты, по ул. Көксеңгір, на пересечении пр. Улы Дала и Сауран, по пр. Туран, на пересечении пр. Туран и ул. № 24", – написал Касымбек в Instagram.
строительство

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Он отметил, что школа (пересечение улиц Карасай батыра и Буланты) позволит заменить старую школу, которая была построена еще 87 лет назад. Новое учебное заведение будет рассчитано на 2400 ученических мест в две смены.

строительство

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Школа по ул. Көксеңгір (жилой массив "Кирпичный") ранее была признана аварийной, сейчас на месте этой школы ведется строительство новой школы. На данный момент в данном жилом массиве нет других школ, дети ходят в другие районы", – отметил аким.
строительство

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Как уточнил Касымбек, школы на пересечении пр. Туран и ул. №24 и на пересечении пр. Улы Дала и Сауран позволят решить вопросы трехсменного обучения школы-лицея №85 и школы-лицея №89. Каждая из школ также будет рассчитана на 2400 ученических мест в две смены.

строительство

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Кроме того, по поручению главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках проекта "Комфортные школы" будет построено 24 школы", – резюмировал аким столицы.

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