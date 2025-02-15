Сколько школ планируют построить в новом учебном году в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строящихся в городе школах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал пост на своей странице в Instagram.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Одна из наших приоритетных задач – развитие социальной инфраструктуры. Это строительство учебных заведений, медучреждений, детских садов, студенческих общежитий, Дворцов школьников, общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворов и др. К примеру, если говорить о школах, то в 2024 году школу окончили чуть более 12,5 тыс. учащихся. Тем временем в первый класс пошли более 28,5 тыс. детей". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его словам, число первоклашек превышает число выпускников более чем в два раза. Следовательно, в городе необходимо ежегодно строить школы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ, которые расположены на пересечении ул. М. Толебаева и Бурабай, пр. Ш. Кудайбердыулы и ул. И. Жансугурова, ул. Егемен Казахстан, Иманова. Как вы знаете, с начала текущего учебного года мы построили и открыли 24 учебных заведения. Это рекорд для столицы. Данные школы позволили создать порядка 66 тыс. ученических мест в две смены. Из 24 учебных заведений – 16 комфортных школ. Всего же в рамках нацпроекта "Комфортная школа" по поручению главы государства будет построено 24 школы нового формата. Данные комфортные школы позволят создать почти 90 тыс. ученических мест в две смены", – написал аким столицы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Он отметил, что в новом учебном году планируется открыть еще не менее 15 школ. В строительстве учебных заведений также привлекают частные средства.

"Также занимаемся подготовкой кадров, ежегодно выделяя гранты на специальность педагога. В настоящее время по грантам акимата города в вузах обучаются почти 2 тыс. 200 человек", – резюмировал Касымбек.