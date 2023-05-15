Ситуация в Украине: Зеленский высказался о контрнаступлении, Румыния хочет ограничить импорт украинского зерна

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления, сообщает Zakon.kz.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.

Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.

Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 млн долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили.

Лукашенко доложили, что войска ПВО Беларуси несколько суток в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.

Обстановка вокруг Беларуси не критическая, но есть настораживающие факторы, заявил президент республики Александр Лукашенко.



Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Контакты по Черноморской инициативе после переговоров в Стамбуле продолжаются, сообщил Небензя. При этом постпред России при ООН отметил, что Россия еще с марта неоднократно уведомляла о проблемах, блокирующих поставки наших агропродуктов.

На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ.

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Ранее Зеленский и Макрон встретились в Париже. Французский лидер пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков.

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Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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