Ситуация в Украине: Зеленский высказался о контрнаступлении, Румыния хочет ограничить импорт украинского зерна
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления, сообщает Zakon.kz.
- Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.
- Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.
- Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 млн долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили.
- Лукашенко доложили, что войска ПВО Беларуси несколько суток в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.
- Обстановка вокруг Беларуси не критическая, но есть настораживающие факторы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
- Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
- Контакты по Черноморской инициативе после переговоров в Стамбуле продолжаются, сообщил Небензя. При этом постпред России при ООН отметил, что Россия еще с марта неоднократно уведомляла о проблемах, блокирующих поставки наших агропродуктов.
- На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ.
- Зеленский прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Риши Сунаком.
- Ранее Зеленский и Макрон встретились в Париже. Французский лидер пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков.
- Великобритания намерена объявить новый пакет военной помощи Украине, в него войдут т.ч. ракеты ПВО и сотни дронов – СМИ.
- Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также работает с другими странами над возможной отправкой F-16 в Украину – правительство.
- Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход "специальной операции", а только создаст больше сложностей Украине.
- Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период "СВО" контракты на прохождение военной службы, получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
- G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России по итогам саммита в Японии – Reuters.
- Венгрия поддерживает мирный план Китая по Украине – министр иностранных дел Сийярто.
- Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- ФРГ направит Киеву четыре дополнительные системы ПВО IRIS-T в рамках нового пакета помощи – Минобороны Германии.
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