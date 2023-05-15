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Ситуация в Украине: Зеленский высказался о контрнаступлении, Румыния хочет ограничить импорт украинского зерна

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления, сообщает Zakon.kz.
  • Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.
  • Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.
  • Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 млн долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили.
  • Лукашенко доложили, что войска ПВО Беларуси несколько суток в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.
  • Обстановка вокруг Беларуси не критическая, но есть настораживающие факторы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
  • Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
  • Контакты по Черноморской инициативе после переговоров в Стамбуле продолжаются, сообщил Небензя. При этом постпред России при ООН отметил, что Россия еще с марта неоднократно уведомляла о проблемах, блокирующих поставки наших агропродуктов.
  • На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ.
  • Зеленский прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Риши Сунаком.
  • Ранее Зеленский и Макрон встретились в Париже. Французский лидер пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков.
  • Великобритания намерена объявить новый пакет военной помощи Украине, в него войдут т.ч. ракеты ПВО и сотни дронов – СМИ.
  • Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также работает с другими странами над возможной отправкой F-16 в Украину – правительство.
  • Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход "специальной операции", а только создаст больше сложностей Украине.
  • Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период "СВО" контракты на прохождение военной службы, получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России по итогам саммита в Японии – Reuters.
  • Венгрия поддерживает мирный план Китая по Украине – министр иностранных дел Сийярто.
  • Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • ФРГ направит Киеву четыре дополнительные системы ПВО IRIS-T в рамках нового пакета помощи – Минобороны Германии.

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Редакция Zakon.kz
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