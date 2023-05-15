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В Актобе столкновение автомобиля и скутера попало на видео

авария Фото: Zakon.kz
Легковушка и скутер столкнулись в Актобе. Водитель скутера госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, авария произошла 13 мая около 00:30.

"20-летний водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь по ул. Аз Наурыз, столкнулся со скутером Jugurmek под управлением 19-летнего актюбинца, который двигался в прямо по ул. Сейтова" – говорится в сообщении.

Водитель автомашины пояснил, что не заметил скутер и повернул.


Ранее в Павлодаре женщина пострадала в ДТП с участием скутера.

Елена Беляева
Актобе
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