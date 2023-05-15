16-летняя казахстанская шахматистка обыграла чемпионку мира из Китая
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Как пишет Казахстанская федерация шахмат, в одной команде с Алуа играли гроссмейстера Хикару Накамура, Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов.
"Алуа также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция), Бенджамином Боком (Нидерланды)", – говорится в сообщении.
В главном этапе лиги на вылет играли 16 команд с сильнейшими игроками со всего мира: Магнусом Карлсеном, Хикару Накамурой, Анишем Гири, Фабианой Каруаной, Александром Грищуком, Катериной Лагно и другими.
Нурманова является членом женской сборной Казахстана, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди школьников, вице-чемпионкой мира среди кадетов, чемпионкой Азии среди кадетов.
Pro Chess League (PCL) – шахматная лига с призовым фондом в размере 150 тыс. долларов, которая проходила с 1 февраля по 15 мая.