16-летняя казахстанская шахматистка обыграла чемпионку мира из Китая

16-летняя шахматистка из Казахстана Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в финале глобальной лиги Pro Chess League, обеспечив победу своей команды Gotham Knights, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Казахстанская федерация шахмат, в одной команде с Алуа играли гроссмейстера Хикару Накамура, Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов.

"Алуа также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция), Бенджамином Боком (Нидерланды)", – говорится в сообщении.

В главном этапе лиги на вылет играли 16 команд с сильнейшими игроками со всего мира: Магнусом Карлсеном, Хикару Накамурой, Анишем Гири, Фабианой Каруаной, Александром Грищуком, Катериной Лагно и другими.



Нурманова является членом женской сборной Казахстана, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди школьников, вице-чемпионкой мира среди кадетов, чемпионкой Азии среди кадетов.

Pro Chess League (PCL) – шахматная лига с призовым фондом в размере 150 тыс. долларов, которая проходила с 1 февраля по 15 мая.

