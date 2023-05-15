Чемпионат Мира по хоккею начался!

Совсем недавно стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. На ледовых площадках в Латвии и Финляндии ведут борьбу лучшие команды планеты. В элитном дивизионе выступает 16 команд, и Казахстан является одним из претендентов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Наши парни уже успели провести две игры в группе, где обыграли крепкую сборную Норвегии (3:4) и уступили невероятному коллективу из Чехии (5:1). Никто не питал надежд на заработанные очки, но пока все складывается довольно неплохо. В целом группа В, в которой находится наша команда, выглядит проходной. Сборные Словении, Латвии точно нельзя назвать фаворитами турнира, с ними у Казахстана не должно быть особых проблем, Норвегия уже была обыграна, а Словакия начала турнир не самым лучшим образом, победив слабую Латвию со счетом 2:1 и проиграв крутой сборной Чехии. Следующая встреча у казахстанцев состоится уже 16-го мая. Противостоять придётся команде из Швейцарии, занимающей первую строчку группы.



Сборную Казахстана не считают фаворитом, отдавая целых 18 коэффициентов на победу. "Альпийской" команде назначили котировку в размере 1.11.

Отметим и сборную Канады, являющейся главным фаворитом турнира. Аналитики 1XBET считают, что именно они выиграют хоккейный мундиаль. Коэффициент на данный исход составляет 3.6. Относительно недалеко расположились хоккеисты из Финляндии, являющиеся чемпионами прошлого года. Аналитики 1XBET отдают 3.7 коэффициента на их победу в турнире. Очень вероятно, что именно две эти сборные и будут разыгрывать чемпионство, как и на прошлом ЧМ. Швеция и Чехия считаются следующими фаворитами на турнире - 5.15 и 7.3 коэффициентов соответственно.

Мы же будем болеть за сборную Казахстана и верим, что в самых сложных матчах удача будет на нашей стороне!

На всех матчах группового этапа и дальнейших стадий можно будет поддерживать любимые коллективы в приложении и на сайте 1XBET! Болей за наших!

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