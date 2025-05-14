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Спорт

Казахстан проиграл Дании на чемпионате мира по хоккею

Казахстан-Дания, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 03:13 Валерий Орехов, фото: Instagram/kazakhstanhockey
В ночь на 15 мая сборная Казахстана уступила Дании на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Автором единственной шайбы для сборной Казахстана стал Никита Михайлис. Это третий гол казахстанского нападающего на турнире.

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 1:5. Лучшим игроком матча признан Валерий Орехов.

"Полный провал! Большинство – ноль, тактики вообще нет. Михайлис со Старченко что-то пытаются придумать – и все на этом. Вратаря почему-то не меняют четыре матча подряд", – недоумевают фанаты в комментариях на странице федерации в Instagram.

После четырех туров у сборной Казахстана три очка и предпоследнее седьмое место в таблице группы "В". В плей-офф выходят четыре лучших сборных, худшая – вылетает в первый дивизион.

Впереди у сборной Казахстана два дня отдыха. Ближайший матч команда сыграет 17 мая с лидером группы – сборной Чехии.

Ранее на этом же чемпионате сборная Казахстана потерпела второе поражение в группе, уступив команде Венгрии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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