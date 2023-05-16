Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ВКО проверяют русла рек и оползнеопасные участки

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
С 15 мая в Восточном Казахстане начался селеопасный период. Всего в регионе 13 селеопасных очага, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддер и районе Алтай, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС региона отметили, что в верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 13 населенным пунктам. Специалисты ежегодно в целях безопасности проводят обследование, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки.

"В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир,Черновая – район Алтай; Бухтарма – Катон – Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район", – говорится в сообщении.

Как уточняется, разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползне опасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах.

"Проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках, выданы уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе-, оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках", – уточнили в департаменте.

Для отслеживания обстановки работают 9 сезонных гидропостов и 1 круглогодичный.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности стоит воздержаться от походов в горы в селеопасный период.

Отметим, что в феврале в Алматинской области оползень разрушил несколько домов.

Читайте также

Чемпионат Мира по хоккею начался!

Спасатели Усть-Каменогорска пожаловались на шлагбаумы во дворах

Карагандинскую ГРЭС-1 проверят из-за жалоб на дым

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления