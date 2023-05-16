В ВКО проверяют русла рек и оползнеопасные участки

С 15 мая в Восточном Казахстане начался селеопасный период. Всего в регионе 13 селеопасных очага, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддер и районе Алтай, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС региона отметили, что в верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 13 населенным пунктам. Специалисты ежегодно в целях безопасности проводят обследование, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки.



"В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир,Черновая – район Алтай; Бухтарма – Катон – Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район", – говорится в сообщении.

Как уточняется, разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползне опасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах.

"Проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках, выданы уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе-, оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках", – уточнили в департаменте.

Для отслеживания обстановки работают 9 сезонных гидропостов и 1 круглогодичный.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности стоит воздержаться от походов в горы в селеопасный период.

Отметим, что в феврале в Алматинской области оползень разрушил несколько домов.