В каких городах Казахстана 16 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 16 мая во вторник неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в Алматы и Астане, передает Zakon.kz

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