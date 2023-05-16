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В каких городах Казахстана 16 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 16 мая во вторник неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в Алматы и Астане, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщали ранее, в Астане и 13 областях страны на 16 мая объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются туманы и заморозки.

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