В Великобритании 99-летняя женщина стала мишенью для метателя ножей в цирке

Свою давнюю мечту - стать мишенью в экстремальном цирковом номере - метании ножей осуществила почти 100-летняя англичанка Энни Дюплок, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, бабуля 30 лет расклеивала рекламные плакаты в цирке, но в 70 ушла на пенсию. А мечта-то никуда не делась. Об этом пишет Ньюсач/Двач.

К её 100-летию бывший босс разрешил ей принять участие в шоу в Ковентри и быть помощницей метателя ножей, поскольку Энни всегда хотелось узнать, каково это. И мечта сбылась.

"Когда ещё жить, если не сейчас?", - сообщила женщина после выступления.



