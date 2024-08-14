Пятилетняя россиянка установила рекорд по метанию ножей

В Самарской области не так давно прошел День физкультурника. Во время мероприятия отличилась пятилетняя девочка, установив рекорд по метанию ножей, сообщает Zakon.kz.

Об этом достижении стало известно из сообщения пресс-службы губернатора области.

"5-летняя спортсменка из Самары Любава Яковлева установила новый рекорд России по спортивному метанию ножа. Девочка отправила 88 ножей в мишень с дистанции 2 метра за 5 минут", – говорится в сообщении.

По данным издания "Сова", девочка начала посещать тренировки в возрасте двух лет. Свой первый рекорд она установила в три года, попав в цель 37 раз, а в этом году почти утроила результат.

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