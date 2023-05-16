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В Минпросвещения РК опровергли слухи о запрете выпускных вечеров

В Минпросвещения РК опровергли слухи о запрете выпускных вечеров Фото: pixabay
Министерство просвещения указаний о запрете выпускных не направляло. Об этом заявили в ведомстве, сообщает Zakon.kz

Как отмечают корреспонденты Первого канала "Евразия", запретов нет, Минпросвещения лишь дает рекомендации проводить  торжественное вручение аттестатов с 20 по 22 июня в стенах родных школ.

Однако если педколлектив совместно с родительским комитетом решит проводить выпускной в ином месте, то это не возбраняется.

Чиновники в регионах лишь призывают отмечать это событие скромнее, без излишней помпезности.

Ранее мы сообщали, когда и в каком формате пройдут последние звонки в школах.

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