В Минпросвещения высказались о выпускных вечерах для 11-классников

Официальный представитель – пресс-секретарь Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова на брифинге в СЦК 16 мая 2025 года рассказала, могут ли родители планировать выпускные вечера для своих детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируются ли рейды или проверки по поводу сбора денег на выпускные в школах страны.

"В целом, нужно понимать, что любое мероприятие – как на территории школы, так и за ее пределами – требует от родителей и взрослых осознания своей ответственности. В первую очередь речь идет о безопасности детей. Окончание учебного года – это, безусловно, важный этап. Задача взрослых – сохранить этот день в памяти детей как день благодарности школе, учителям, родителям и своей стране. Ответственность в этом вопросе лежит не только на педагогах или администрации школы, но и на самих родителях. Они должны понимать возможные последствия и обеспечить, в первую очередь, безопасность", – сказала Мереке Нурмуханова.

Она добавила, что сейчас министерство взаимодействует с местными исполнительными органами.

"В случае поступления конкретных сигналов о нарушениях будут приняты соответствующие меры. В целом, мы ведем разъяснительную работу с родителями и надеемся, что нарушений удастся избежать", – добавила Мереке Нурмуханова.

17 апреля 2025 года в акимате Астаны сообщили, что с целью обеспечения безопасных и равных условий для всех выпускников не рекомендуется проведение пышных торжеств, а также сбор денежных средств, автопробеги и другие подобные форматы.