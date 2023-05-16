"Ливерпуль" разгромно обыграл "Лестер"

В 36-ом матче АПЛ "Лестер" на домашнем стадионе продул "Ливерпулю" 0:3, сообщает Zakon.kz

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Как пишет "Чемпионат", в первом тайме мерсисайдцы забили дважды за четыре минуты усилиями своего полузащитника Кёртиса Джонса. Сначала он отличился на 33-й минуте, а позже – и на 36-й.

На 71-й минуте защитник красных Трент Александер-Арнольд поставил точку в матче – 3:0 в пользу "Ливерпуля".

Примечательно, что во всех трёх взятиях ворот принимал участие вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. На его счету три голевые передачи на своих партнёров.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. "Лестер" находится на 19-й строчке, заработав 30 очков после 36 игр.

Ранее мы писали, что 36-й тур английской Премьер-лиги закрывает очень интересный матч, невероятно важный для обеих команд. И победа нужна была и "Ливерпулю", и "Лестеру", а ничья не устроит ни одну из сторон.