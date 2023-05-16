Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Ливерпуль" разгромно обыграл "Лестер"

"Ливерпуль" разгромно обыграл "Лестер" Фото: Twitter.com/LFC
В 36-ом матче АПЛ "Лестер" на домашнем стадионе продул "Ливерпулю" 0:3, сообщает Zakon.kz

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Как пишет "Чемпионат", в первом тайме мерсисайдцы забили дважды за четыре минуты усилиями своего полузащитника Кёртиса Джонса. Сначала он отличился на 33-й минуте, а позже – и на 36-й.

На 71-й минуте защитник красных Трент Александер-Арнольд поставил точку в матче – 3:0 в пользу "Ливерпуля".

Примечательно, что во всех трёх взятиях ворот принимал участие вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. На его счету три голевые передачи на своих партнёров.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. "Лестер" находится на 19-й строчке, заработав 30 очков после 36 игр.

Ранее мы писали, что 36-й тур английской Премьер-лиги закрывает очень интересный матч, невероятно важный для обеих команд. И победа нужна была и "Ливерпулю", и "Лестеру", а ничья не устроит ни одну из сторон.

Читайте также

16-летняя казахстанская шахматистка обыграла чемпионку мира из Китая

Елена Рыбакина поднялась на пятую строчку мирового рейтинга

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Елена Вебер
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления