"Ливерпуль" обыграл "Лестер" и продлил серию без поражений до 22 игр

Лидер английского футбольного первенства "Ливерпуль" не проигрывает 22 матча подряд. Начиная с 14 сентября "мерсисайдцы" одержали 19 побед и в трех встречах разошлись миром, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 декабря "красные" переиграли "Лестер" (3:1) в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Тем самым команда Арне Слота идет без поражений во всех турнирах на протяжении 22 игр: 19 побед и 3 ничьи. Последний раз "Ливерпуль" терпел неудачу 14 сентября 2024 года, когда дома уступил "Ноттингем Форесту" со счетом 0:1.

Благодаря волевой победе на "Лестером" коллектив Слота увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице.

Сейчас "красные" располагаются на первой строчке лучших команд Англии, набрав 42 очка, плюс имея одну игру в запасе. Они опережают "Челси" на 7 баллов, на третьей позиции – "Ноттингем Форест" (34).

В прошедшем поединке на "Энфилде" гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Джордан Айю. Перед уходом на перерыв Коди Гакпо восстановил равновесие.

Затем Кертис Джонс и Мохамед Салах принесли итоговый успех хозяевам поля – 3:1.

На встречу с "Лестером" главный снайпер "мерсисайдцев" Мохамед Салах появился в ранге лучшего игрока Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

