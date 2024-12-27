#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.25
535.91
5.18
Спорт

"Ливерпуль" обыграл "Лестер" и продлил серию без поражений до 22 игр

Футбол Победа Лестер , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 09:38 Фото: Instagram/liverpoolfc
Лидер английского футбольного первенства "Ливерпуль" не проигрывает 22 матча подряд. Начиная с 14 сентября "мерсисайдцы" одержали 19 побед и в трех встречах разошлись миром, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 декабря "красные" переиграли "Лестер" (3:1) в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Тем самым команда Арне Слота идет без поражений во всех турнирах на протяжении 22 игр: 19 побед и 3 ничьи. Последний раз "Ливерпуль" терпел неудачу 14 сентября 2024 года, когда дома уступил "Ноттингем Форесту" со счетом 0:1.

Благодаря волевой победе на "Лестером" коллектив Слота увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице.

Сейчас "красные" располагаются на первой строчке лучших команд Англии, набрав 42 очка, плюс имея одну игру в запасе. Они опережают "Челси" на 7 баллов, на третьей позиции – "Ноттингем Форест" (34). 

В прошедшем поединке на "Энфилде" гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Джордан Айю. Перед уходом на перерыв Коди Гакпо восстановил равновесие.

Затем Кертис Джонс и Мохамед Салах принесли итоговый успех хозяевам поля – 3:1.

На встречу с "Лестером" главный снайпер "мерсисайдцев" Мохамед Салах появился в ранге лучшего игрока Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" проиграл с третьим удалением своего капитана в сезоне
Спорт
10:35, Сегодня
"Манчестер Юнайтед" проиграл с третьим удалением своего капитана в сезоне
Казахский борец восхитил легенду UFC
Спорт
06:59, Сегодня
Казахский борец восхитил легенду UFC
Три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге
Спорт
04:40, 27 декабря 2024
Три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: