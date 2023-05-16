Дефолт в США: глава Минфина снова подтвердила его возможное приближение
По информации ТАСС предупреждение о возможном дефолте она направила в понедельник руководству Конгресса США, как она это делала и в начале мая.
"Министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня", - говорится в послании Йеллен.
По мнению Йеллен, серьезное промедление с решением этой проблемы "может нанести серьезный ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить расходы налогоплательщиков на краткосрочные займы и негативно повлиять на кредитный рейтинг США".
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обсудить с Маккарти вопрос о том, как не допустить дефолта 16 мая.