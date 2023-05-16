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Психолог рассказала, как правильно реагировать на детские обиды

Психолог рассказала, как правильно реагировать на детские обиды Фото: pixabay
Российский психолог Марина Соловей дала рекомендации в том случае, если ребенок расстроился из-за действий родителя, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" Соловей отметила, что нельзя игнорировать  ребенка если он обиделся, а нужно проговаривать вслух и объяснять, чтобы он понял почему родитель поступил так или иначе.

"Это нужно для того, чтобы ребенок научился их распознавать. "Ты обижен, потому что папа не идет с тобой гулять". Или "Ты обиделась на нас с папой, потому что мы хвалили Максима". Поведение ребенка при этом не изменится. Он по-прежнему будет расстраиваться. Но увидит, что его понимают и принимают в этом состоянии", - пояснила специалист.

Психолог призвала взрослых всегда объяснять ребенку, почему они поступили так, а не иначе. После этого можно предложить способ решения проблемы на будущее или придумать его вместе. Кроме того, ребенка необходимо учить говорить о своих переживаниях. "Говорите о своих чувствах. Например, "я рада за тебя" или "я злюсь, когда ты обзываешься на брата", - привела примеры эксперт.

Ранее мы уже публиковали советы родителям, например, о том что делать, если ребенок стал агрессором и инициирует травлю.

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