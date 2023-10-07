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Психолог рассказала, как настроить школьника на уроки и приучить к порядку

Психолог рассказала, как школьника настроить на уроки и приучить к порядку Фото: pixabay
Российский психолог Марина Философ дала советы, как мотивировать школьника делать домашнюю работу и выполнять это самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Философ в беседе с "Мослентой", сначала ребенка обязательно научить порядку, самоорганизации и концентрации.

"Вы делаете это сначала вместе с ребенком, и день за днем передаете ему его ответственность, там, где он уже научился. Если проделать эту работу, то в будущем вообще вопросов с выполнением уроков не будет", – считает психолог.

Далее с 9-10 лет психолог рекомендует начинать разговаривать с ребенком о его желаемой реализации, о том, на каком уровне он хочет жить, о его планах на жизнь, о том, как он будет обеспечивать свою жизнь. И вместе с ним изучать реальность – на чем сейчас зарабатывают люди, какие качества позволяют быть успешным и материально состоятельным.

Такое общение, по словам специалиста, создает ситуацию, когда ребенку к 15 годам легко выбрать, куда он дальше хочет пойти учиться, или почему он не хочет продолжать обучение.

А если ребенку действительно трудно учиться и делать домашнюю работу самостоятельно, нужно найти способ обучения, коррекции состояния, график и формат обучения.

Ранее психологи давали рекомендации, как помочь ребенку улучшить концентрацию внимания.

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