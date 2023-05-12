Что делать, если ребенок стал агрессором и инициирует травлю

Кандидат психологических наук Анна Макарчук рассказала, какой тактики стоит придерживаться родителям инициатора травли в общении со своим ребенком, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, воспринимать нарушителя, как преступника, которого стоит наказать, не стоит.



"Объяснить подростку, что его действия будут иметь последствия – важно, но сделать это необходимо тактично. Жесткая реакция родителей, выраженная фразами "я с ней дома сейчас так разберусь" и "он у меня увидит небо в алмазах", только усугубит ситуацию", – цитирует "Газета.Ru" психолога.

Она добавила, что такая реакция является признаком возможных "домашних" причин агрессивного поведения ребенка.

Специалист объяснила, что в большинстве случаев обидчик сам является уязвимым ребенком, который пытается реализовать незакрытую потребность: в любви, уважении, контроле над ситуацией.

Психолог посоветовала поговорить об этом с ребенком, проявить терпение и постараться спокойно выяснить, какую потребность он пытался удовлетворить, развивая конфликт.

"Каким бы ни был проступок, вы остаетесь мамой или папой, вы на стороне ребенка. Сейчас ему нужна ваша поддержка, а не осуждение. Остаться в доверительных отношениях с сыном и дочерью куда важнее, чем продемонстрировать авторитет и решимость другим родителям", – подчеркнула психолог Макарчук.

Специалист считает, что надо прямо и однозначно сказать, что такое поведение недопустимо ни при каких обстоятельствах.

"Следите за словами, чтобы даже случайно не оправдать выбор жертвы ("А, ну если тот мальчик выскочка, тогда понятно...", "Я тебя не виню, но вот родители Саши..."). Вам важно договориться о правилах, а не заработать дополнительные очки любви "понимающего родителя", – объяснила Макарчук.

Ребенок, считает эксперт, должен понимать, что у любых действий будут последствия. Ему стоит об этом рассказать, уверена Макарчук. Например, родитель будет говорить с учителем, психологом, родителями жертвы и т.д., надо будет сотрудничать, извиняться, исправлять ситуацию.

По мнению психолога, важно подчеркнуть, что родитель будет помогать ребенку исправлять ситуацию, останется рядом.

"Именно в этом и заключается родительская роль: поддержать ребенка в его намерении принять ответственность за случившееся и вместе с тем не отгородиться от неприятной ситуации", – подытожила специалист.

15 апреля в Семее школьницы жестоко избили сверстницу.

4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.



5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.