Суровое детство: горожане возмущены горкой в Талдыкоргане
Фото: Zakon.kz
В Казнете активно обсуждают детскую горку, установленную в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
"Суровая горка на детской площадке вдоль дороги. О чем думал подрядчик?" – говорится в подписи к публикации.
На кадрах нижняя часть горки установлена гораздо выше положенных норм.
- В нашем дворе горку поставили прям напротив лавочки. Дети приспособились вовремя ложиться и "проезжать" под лавочкой. Ну, а кто не успел, тот сам виноват.
- Это нанотехнологии в мире спортивного детского развития под названием OFFкопчик.
- Эта горка 4 года так стоит.
- Не только там, 98% горок в городе так установлены.
- Кому же пришло в голову ее так вкопать. Видимо, этот человек никогда не катался на горках.
- Прошу ответственных также обратить внимание на детскую площадку в центральном парке. Там у крайней горки отсутствует верхняя площадка после лестниц.
- Спонсор горки – местный травмпункт.
- Нам в Турксибском районе также сначала установили, пока я в акимат фото не отправила, потом приехали все переделали.
- Ответственности ноль, как и сообразительности, – отметили комментаторы.
21 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что "города Казахстана выглядят неважно и плохо" и нуждаются в серьезном благоустройстве.
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