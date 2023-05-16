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Суровое детство: горожане возмущены горкой в Талдыкоргане

Суровое детство: пользователи возмущены горкой в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
В Казнете активно обсуждают детскую горку, установленную в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

"Суровая горка на детской площадке вдоль дороги. О чем думал подрядчик?" – говорится в подписи к публикации.

На кадрах нижняя часть горки установлена гораздо выше положенных норм.

  • В нашем дворе горку поставили прям напротив лавочки. Дети приспособились вовремя ложиться и "проезжать" под лавочкой. Ну, а кто не успел, тот сам виноват.
  • Это нанотехнологии в мире спортивного детского развития под названием OFFкопчик.
  • Эта горка 4 года так стоит.
  • Не только там, 98% горок в городе так установлены.
  • Кому же пришло в голову ее так вкопать. Видимо, этот человек никогда не катался на горках.
  • Прошу ответственных также обратить внимание на детскую площадку в центральном парке. Там у крайней горки отсутствует верхняя площадка после лестниц.
  • Спонсор горки – местный травмпункт.
  • Нам в Турксибском районе также сначала установили, пока я в акимат фото не отправила, потом приехали все переделали.
  • Ответственности ноль, как и сообразительности, – отметили комментаторы.

21 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что "города Казахстана выглядят неважно и плохо" и нуждаются в серьезном благоустройстве.

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