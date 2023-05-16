Суровое детство: горожане возмущены горкой в Талдыкоргане

В Казнете активно обсуждают детскую горку, установленную в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

"Суровая горка на детской площадке вдоль дороги. О чем думал подрядчик?" – говорится в подписи к публикации.

На кадрах нижняя часть горки установлена гораздо выше положенных норм.

В нашем дворе горку поставили прям напротив лавочки. Дети приспособились вовремя ложиться и "проезжать" под лавочкой. Ну, а кто не успел, тот сам виноват.

Это нанотехнологии в мире спортивного детского развития под названием OFFкопчик.

Эта горка 4 года так стоит.

Не только там, 98% горок в городе так установлены.

Кому же пришло в голову ее так вкопать. Видимо, этот человек никогда не катался на горках.

Прошу ответственных также обратить внимание на детскую площадку в центральном парке. Там у крайней горки отсутствует верхняя площадка после лестниц.

Спонсор горки – местный травмпункт.

Нам в Турксибском районе также сначала установили, пока я в акимат фото не отправила, потом приехали все переделали.

Ответственности ноль, как и сообразительности, – отметили комментаторы.

21 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что "города Казахстана выглядят неважно и плохо" и нуждаются в серьезном благоустройстве.