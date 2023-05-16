Евросоюз рассматривает облегчение визового режима для казахстанцев

В Брюсселе заместитель премьер-министра-министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон, сообщает Zakon.kz.

По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон.

По мнению Еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

С 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.

Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т.д.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней.