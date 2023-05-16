На чемпионский парад футболистов "Барселоны" пришли 76 тысяч фанатов

Мужская и женская команды испанской "Барселоны" отметили завоевание чемпионских титулов одновременно, проехавшись по улицам родного города. На парад собралось около 76 тысяч человек, и это не считая тех, кто наблюдал за праздником со своих окон и балконов, сообщает Zakon.kz.

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По данным барселонской полиции, чемпионский парад игроков проследовал от стадиона "Камп Ноу" к Триумфальной арке. Игроки "Барсы" в качестве презентов сбрасывали болельщикам шарфы и футболки, передает Marca. Главный тренер "сине-гранатовых" Хави, для которого это первое чемпионство в качестве наставника, подарил фанатам несколько банок пива.

Celebrate good times, come on! pic.twitter.com/fnc26HbePF — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023

Многие звездные игроки каталонской дружины, как Франк Кессиэ и Роберт Левандовски, демонстрировали свое мастерство в танцах.

𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜❜𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝗢𝗙𝗙 😎 pic.twitter.com/y3JY04tq1V — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023

Стоит подчеркнуть, что женская и мужская команды "Барселоны" выиграли чемпионат Испании сразу в один сезон. Если девушки 4-й раз подряд побеждают в турнире, то мужчины – впервые за 4 года.

Подопечные Хави официально оформили титул чемпиона Ла Лиги досрочно, за четыре тура до конца сезона. Это случилось после победы над "Эспаньолом" – 4:2, матч состоялся 14 мая. "Барселона" выиграла чемпионат Испании 27-й раз и впервые с 2019 года.

