Победители Кубка Стэнли провели чемпионский парад во время дождя

Лучший хоккейный клуб нынешнего сезона в НХЛ "Флорида Пантерз" организовал чемпионский парад для своих любимых болельщиков. Несмотря на плохие погодные условия, на праздник собрались десятки тысяч фанатов, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, "Пантеры" недавно выиграли Кубок Стэнли, переиграв "Эдмонтон Ойлерз" (4-3) в финальной серии.





По информации ESPN, в ночь на 1 июля команда начала празднование своего чемпионства в родном городе – Форт-Лодердейл-Бич.





Не обращая внимания на сильный дождь, хоккеисты "Флориды" разделили праздник со своими многочисленными болельщиками.

"Это как кульминация всех твоих усилий в жизни. Когда ты поднимаешь над головой этот трофей, ощущения прекрасные. Это вершина хоккея, все, о чем вы только могли бы мечтать". Защитник "Флориды" Аарон Экблад

Герои праздника в присутствии десятков тысяч фанатов благодарили за успешный сезон в своих высказываниях.

"Это поразительно, никогда не думал, что поддержать нас придет столько людей. Для нас разделить этот момент с нашими фанатами – это нечто невероятное". Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский

Владелец клуба Винсент Виола танцевал на сцене. В одном из моментов игрок Мэтью Ткачук сошел с автобуса, чтобы посетить свой любимый бар, который случайно оказался рядом.

Хоккеисты один за другим получили возможность поднять трофей на сцену.

25 июня "Флорида Пантерз" впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.

