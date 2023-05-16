На гоcслужбе в ЗКО работают свыше 15% молодежи

Руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области Мурат Байсалов заявил, что фактическая численность государственных служащих в регионе составляет 3 401 человек.

"Сегодня по области в государственных органах работают 15% молодых специалистов в возрасте до 29 лет. Предусмотренный действующим законодательством трехэтапный конкурсный отбор предоставляет молодым специалистам равный доступ на государственную службу. Упрощены квалификационные требования к должностям исполнительского звена", – сказал он.

По его словам, теперь в областные управления можно поступить, не имея стажа работы, на районные и сельские уровни допускаются кандидаты со средним профессиональным образованием с возможностью прохождения тестирования по упрощенной программе.



В настоящее время в Казахстане запущена пилотная апробация новой системы отбора на государственную службу, которая реализуется в Агентстве РК по делам государственной службы, Министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в местных исполнительных органах Акмолинской области и Шымкента.

Оптимизированы административные барьеры при поступлении на государственную службу, упрощен порядок "выхода" из нее. Предусмотрено прямое назначение на высшие должности корпуса "Б" без конкурса, упрощены механизмы поступления на государственную службу. Создаются условия для самореализации талантливой молодежи в разных сферах: в экономике, науке, искусстве, культуре и спорте, бизнесе и на государственной службе.

Внедрена новая система оплаты труда, основанная на факторно-балльной шкале, заработная плата государственных служащих конкурентоспособна со средней заработной платой на рынке труда. По инициативе Агентства в программу "С дипломом в село" включены главные и ведущие специалисты аппаратов акимов сельских округов.

Для мотивации действующих государственных служащих вводятся ротационные выплаты. После введения ротации госслужащих в 2016 году, главная цель которой – обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции, в регионе было ротировано более 130 служащих. В соответствии с действующим законодательством, служащему, ротируемому в иной регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако, из-за нехватки служебных квартир, ротированные служащие вынуждены арендовать дом на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты исключит эти пробелы. Выплаты будут производиться на основании среднестатистической суммы за квадратный метр по каждому региону.