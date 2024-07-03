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Законодательство РК

В Акмолинской области 44,5% руководящего состава госслужбы составляют женщины

В Акмолинской области 44,5% руководящего состава госслужбы составляют женщины, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:18 Фото: ДГС Акмолинской области
В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области рассказали, что 1913 служащих, или 65,2%,составляют женщины. При этом на руководящих должностях государственной службы области работают 434 женщины, это порядка 44,5%, сообщает Zakon.kz.

Представленность женщин на руководящих должностях выглядит следующим образом:

  • заместители акима области – 0,2%;
  • акимы городов, районов и их заместители – 2%;
  • руководители аппаратов и их заместители – 3,7%;
  • руководители областных управлений и их заместители – 3,2%;
  • руководители структурных подразделений – 35,9%;
  • акимы сельских округов и их заместители – 10,6%;
  • руководители самостоятельных отделов и их заместители – 24,4%;
  • заведующие секторами – 19,8%.

В департаменте также отметили, что карьерное продвижение служащих по-прежнему имеет положительную динамику: из назначенных по итогам внутренних конкурсов служащих 78,9% назначены на вышестоящие должности. 68 государственных служащих назначены внутри госоргана в порядке перевода, из них 45,6% – на вышестоящие должности.

Кроме того, пять государственных служащих, получивших хорошие результаты оценки деятельности в течение четырех кварталов подряд, назначены на вышестоящие должности.

Также за последние три года снижается количество лиц, уволенных из системы государственной службы. На текущий момент данный показатель составляет 0,6%.

Порядка 29,3% служащих – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. 89,7% госслужащих имеют высшее образование, 16,7% имеют два и более высших образования. 

Ранее мы рассказали, что в Казахстане скорректировали план мероприятий, касающихся реализации прав женщин.

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