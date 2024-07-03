В Акмолинской области 44,5% руководящего состава госслужбы составляют женщины
Представленность женщин на руководящих должностях выглядит следующим образом:
- заместители акима области – 0,2%;
- акимы городов, районов и их заместители – 2%;
- руководители аппаратов и их заместители – 3,7%;
- руководители областных управлений и их заместители – 3,2%;
- руководители структурных подразделений – 35,9%;
- акимы сельских округов и их заместители – 10,6%;
- руководители самостоятельных отделов и их заместители – 24,4%;
- заведующие секторами – 19,8%.
В департаменте также отметили, что карьерное продвижение служащих по-прежнему имеет положительную динамику: из назначенных по итогам внутренних конкурсов служащих 78,9% назначены на вышестоящие должности. 68 государственных служащих назначены внутри госоргана в порядке перевода, из них 45,6% – на вышестоящие должности.
Кроме того, пять государственных служащих, получивших хорошие результаты оценки деятельности в течение четырех кварталов подряд, назначены на вышестоящие должности.
Также за последние три года снижается количество лиц, уволенных из системы государственной службы. На текущий момент данный показатель составляет 0,6%.
Порядка 29,3% служащих – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. 89,7% госслужащих имеют высшее образование, 16,7% имеют два и более высших образования.
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