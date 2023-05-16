Рост экономики Казахстана достиг 5%

Выступая на заседании правительства РК министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что рост экономики Казахстана составил 5%, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК министр отчитался по итогам социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-апрель 2023 года.

"За 4 месяца 2023 года рост экономики Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%". Алибек Куантыров

В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 39,3%, сельском хозяйстве – на 26,5%, операциях с недвижимостью – на 10%, а также в промышленности – на 18,1%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 17,3% и обрабатывающей промышленности – на 7%.

"По всем показателям положительный рост отмечается в 10 регионах – в областях Абай, Ұлытау и Жетісу, а также Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы". Алибек Куантыров

Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам министр предложил в ближайшей перспективе сконцентрироваться на:

надлежащей реализации мер антиинфляционного реагирования и оказании мер поддержки отечественным производителям продовольственных товаров;

эффективном проведении сезона строительных работ с обеспечением контроля за своевременным вводом в эксплуатацию строящихся объектов;

активизации реальной работы по привлечению и сопровождении инвесторов на всех уровнях;

поддержке выхода экспортеров на новые рынки и формировании альтернативных путей экспортных направлений;

комплексной поддержке представителей бизнеса и обеспечении для них благоприятных условий.

В апреле сообщалось, что рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%.

По мнению премьер-министра Алихана Смаилова, на сегодня национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.