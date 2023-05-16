В Атырау отметили День семьи

В областном центре прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. В нем принял участие заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, который поздравил атыраусцев с праздником.

По его словам, этот праздник имеет международный статус. У него есть свои особенности.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Празднуется он в теплый весенний день. У казахов есть выражение "Родина начинается с семьи". Велика роль воспитания подрастающего поколения в формировании государства, становлении общества. В последние годы в областном центре увеличивается число мест семейного отдыха. В ближайшем будущем в городе планируется открыть несколько парков. В данном парке в вечернее время стали отдыхать все больше горожан. Излюбленному месту жителей мы решили дать название "Семейный парк". Пусть этот объект подарит атыраусцам много радости". Жасулан Бисембиев

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках мероприятия несколько образцовых семей были отмечены благодарственными письмами акима области за вклад в развитие института семьи.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Парк, получивший название "Семейный", расположен в микрорайоне Авангард по улице Н. Тлендиева.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На его территории заместитель акима области Бисембиев совместно с жителями посадил саженцы.