Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау отметили День семьи

В Атырау отметили День семьи Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В областном центре прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. В нем принял участие заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, который поздравил атыраусцев с праздником.

По его словам, этот праздник имеет международный статус. У него есть свои особенности.

В Атырау отметили День семьи

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Празднуется он в теплый весенний день. У казахов есть выражение "Родина начинается с семьи". Велика роль воспитания подрастающего поколения в формировании государства, становлении общества. В последние годы в областном центре увеличивается число мест семейного отдыха. В ближайшем будущем в городе планируется открыть несколько парков. В данном парке в вечернее время стали отдыхать все больше горожан. Излюбленному месту жителей мы решили дать название "Семейный парк". Пусть этот объект подарит атыраусцам много радости".Жасулан Бисембиев
В Атырау отметили День семьи

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках мероприятия несколько образцовых семей были отмечены благодарственными письмами акима области за вклад в развитие института семьи.

В Атырау отметили День семьи

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Парк, получивший название "Семейный", расположен в микрорайоне Авангард по улице Н. Тлендиева.

В Атырау отметили День семьи

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На его территории заместитель акима области Бисембиев совместно с жителями посадил саженцы.

Читайте также

Самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы

C 1 июля таксисты начнут платить налоги в Казахстане

В Алматы перевозчик отказался высаживать пассажиров на остановках из-за самокатчиков

Анастасия Московчук
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
О демографической ситуации за январь-март 2023 года рассказли в Бюро национальной статистики агенства
Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления