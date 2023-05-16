В Атырау отметили День семьи
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В областном центре прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. В нем принял участие заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, который поздравил атыраусцев с праздником.
По его словам, этот праздник имеет международный статус. У него есть свои особенности.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
"Празднуется он в теплый весенний день. У казахов есть выражение "Родина начинается с семьи". Велика роль воспитания подрастающего поколения в формировании государства, становлении общества. В последние годы в областном центре увеличивается число мест семейного отдыха. В ближайшем будущем в городе планируется открыть несколько парков. В данном парке в вечернее время стали отдыхать все больше горожан. Излюбленному месту жителей мы решили дать название "Семейный парк". Пусть этот объект подарит атыраусцам много радости".Жасулан Бисембиев
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В рамках мероприятия несколько образцовых семей были отмечены благодарственными письмами акима области за вклад в развитие института семьи.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Парк, получивший название "Семейный", расположен в микрорайоне Авангард по улице Н. Тлендиева.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
На его территории заместитель акима области Бисембиев совместно с жителями посадил саженцы.
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