В Конаеве "Отбасы банк" отметил всемирный День сбережений

В Конаеве прошло праздничное мероприятие "Otbasy Fest". В нем приняли участие жители и гости города. На праздник, который состоялся в новом административном центре Алматинской области, казахстанцы пришли с семьями.

Для них сотрудники Отбасы банка приготовили интересную программу с участием популярных казахстанских артистов Raim, Qanay и Bonapart. Гостям "Otbasy Fest" рассказали о преимуществах системы жилищных строительных сбережений. Она позволяет клиентам Отбасы банка приобретать жилье по доступным условиям. Также на мероприятии чествовали участников молодежной программы "Алатау жастары" и программы "С дипломом – в село".

Фото: Отбасы банк

Фото: Отбасы банк

На "Otbasy Fest" пришел и Жандос Мыктыбек с супругой. 29-летний учитель истории работает в школе села Кокозек, что недалеко от Алматы. Недавно там семья приобрела свое жилье по программе "С дипломом – в село".

"Об этой программе я слышал давно, подал заявление в конце августа, в начале октября сдал все документы и буквально через день мне поступили деньги – 5 млн 175 тысяч тенге, мы добавили недостающую сумму и купили новый дом с участком в своем ауле. В месяц буду платить около 28 тысяч тенге в течение 15-ти лет, можно погасить заем досрочно. Мои коллеги в прошлом году также приобрели жилье по этой программе. Такие проекты важны, для поддержки специалистов в селах". Жандос

В свою очередь, Макпал Дуйсебаева, молодой сотрудник заповедника в Алматинской области, благодаря программе "Алатау жастары", приобрела квартиру в Талгаре.

"Я открыла счет в Отбасы банке 3 года назад, копила средства и решила принять участие в молодежной программе. Квартиру купила за 15 млн тенге на вторичном рынке, из которых 10 млн тенге взяла в кредит в банке по ставке 5%. Из всех условий на рынке для меня это самые выгодные. Многие мои родственники приобрели жилье, благодаря Отбасы банку, в разных регионах Казахстана. Поэтому я ему доверяю и всем советую копить на жилье, это очень полезная привычка". Макпал

Отбасы банк – единственный в Казахстане реализует систему жилищных строительных сбережений. В этом году банку исполнилось 20 лет. За время работы он помог отметить новоселье более 480 тысячам казахстанцев.

Фото: Отбасы банк

"В нашем банке приобрести жилье по доступным условиям может любой казахстанец. Чтобы сделать наши продукты еще более доступными, мы отдельно стараемся разрабатывать их под отдельные категории граждан. Например, в Алматинской области действует программа "Алатау жастары". Там минимальный первоначальный взнос составляет от 0% до 10%, а ставка по кредиту равна 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%)". Начальник отдела развития бизнеса Алматинского областного филиала Отбасы Банка Альфия Хасанова

В молодежной жилищной программе могут принять участие казахстанцы в возрасте до 35 лет, имеющие постоянный стаж работы в течение одного последнего года. Максимальная сумма кредитования - до 10 млн тенге в рамках текущего года, в следующем году данную сумму планируют увеличить до 18 млн тенге, отмечают в банке.

Фото: Отбасы банк

"По этой программе был выделен первый транш в размере 600 млн тенге, из которых уже освоено около 480 млн тенге, и 48 клиентов Отбасы банка в Алматинской области приобрели жилье", – сообщила А.Хасанова.

Также Отбасы банк с этого года стал оператором программы "С дипломом – в село". Проект предусматривает выдачу кредитов на приобретение или строительство жилья. Максимальная сумма займа составляет до 1500 МРП, ставка по кредиту равна 0,01% (ГЭСВ – от 0,01% годовых). Также, в рамках программы предусматривается выплата подъемного пособия в селах.

На сегодня уже 1352 жителя казахстанских сел получили займы и приобрели свое жилье. Некоторых из них с новосельем поздравили и участники прошедшего в Конаеве "Otbasy Fest".

Праздник в Конаеве совместно с Отбасы банком был организован при поддержке акимата Алматинской области и акимата города Конаева. Генеральным спонсором праздника стала компания "KazSMU".