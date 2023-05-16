Назначены прокуроры Туркестанской и Северо-Казахстанской областей

В двух областях Казахстана назначены новые прокуроры. Теперь Мурат Тлеубердиев является прокурором Туркестанской области, а Кайрат Абдыханов - Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры, по согласованию с президентом Казахстана приказом Генерального прокурора от 15 мая 2023 года Мурат Ажинурович Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области.

Мурат Тлеубердиев, фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Мурат Тлеубердиев родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы.

В разные годы занимал различные ответственные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника Управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы.

До настоящего назначения возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Айбын" II степени. Почетный работник прокуратуры.

Кроме того, по согласованию с президентом РК в порядке ротации приказом Генерального прокурора от 15 мая 2023 года государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Алиханович Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области.

Кайрат Абдыханов, фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кайрат Абдыханов родился 16 мая 1972 года в Талгарском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области.

В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района города Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Айбын" ІІ степени. Почетный работник органов прокуратуры.

"Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе".