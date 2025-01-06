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События

Назначен аким Туркестанской области

Назначен новый аким Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:03 Фото: gov.kz
6 января 2025 года президент назначил нового акима Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Им стал Нуралхан Кушеров.

"Указом главы государства Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области", – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Нуралхан Кушеров родился 20 декабря 1984 года в городе Шымкенте. Образование высшее. В 2005 году окончил Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова. В 2007 году – Казахский гуманитарно-юридический университет. Квалификация по специальностям: экономист, финансы и кредит, юриспруденция.

Трудовую деятельность начинал в 2005 году с должности бухгалтера-инспектора ТОО "Береке" в Шымкенте. В разные годы работал помощником депутата Мажилиса Парламента РК, и. о. эксперта Управления совершенствования налогового законодательства Налогового комитета Министерства финансов; главным специалистом Отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Есильскому району Налогового департамента по городу Астане; руководителем Управления государственных доходов Есильского района Департамента государственных доходов по городу Астане; заместителем акима города Шымкента; руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов. С января 2023 года занимал должность заместителя акима Туркестанской области. 

На этом посту Кушеров сменил Дархана Сатыбалды, который стал первым заместителем руководителя Администрации президента.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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