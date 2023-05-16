Инфляция в Казахстане продолжила замедление

На заседании правительства заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин рассказал, что инфляция в Казахстане продолжает замедление и достигла в апреле 16,8%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил зампред Нацбанка, инфляция в Казахстане формируется в соответствии с прогнозами финрегулятора.

"Инфляция в Казахстане после достижения пика годового значения в феврале этого года - 21,3%, продолжила замедление до 16,8% в апреле, что соответствует прогнозам Национального банка". Виталий Тутушкин

Он добавил, что наибольший вклад продолжают вносить цены на продукты питания.

"При этом их рост в годовом выражении замедлился до 17,9%. Инфляция платных услуг также замедлилась до 13,7%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары составил 18,2%. Несмотря на замедление годовой инфляции, месячные показатели инфляции остаются волатильными и все еще превышают среднее значение в апреле за период с 2017 по 2021 годы". Виталий Тутушкин

По его словам, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, продолжающегося увеличения государственных расходов, а также начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и услуг ЖКХ.

"Совокупный баланс факторов обуславливает сохранение базовой ставки Национального банка на уровне 16,75% в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных". Виталий Тутушкин

Также ранее на заседании он заявил об укреплении тенге к доллару с начала года.