Нацбанк заявил об укреплении тенге к доллару с начала года

На заседании правительства заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин рассказал, что тенге по отношению к доллару укрепился с начала года на 2% до 453,21 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замглавы Нацбанка, с начала года и по конец апреля курс тенге по отношению к доллару укрепился на 2% до 453,21 тенге за доллар.

"Валютные интервенции Национальный банк не проводил". Виталий Тутушкин

Он уточнил, что укрепление национальной валюты с начала года связано с несколькими факторами.

Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов, как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам марта. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 126 млрд тенге.

"Во-вторых, поддержку тенге в январе-апреле оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,3 млрд долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из НФ в РБ в размере 2,1 млрд долларов". Виталий Тутушкин

По его словам, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Как заверил представитель финрегулятора, Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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