Нацбанк заявил о снижении инфляции в Казахстане

Об уровне инфляции в Казахстане и новых решениях по базовой ставке рассказал заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин на заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании правительства 15 августа заявил, что инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14,0% в годовом выражении.



"Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза – с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15,0% и 13,6%, соответственно. Базовая ставка Национального Банка составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа." Виталий Тутушкин

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что перед правительством стоит задача к концу текущего года снизить уровень инфляции в два раза в сравнении с прошлым годом.



"Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются", – подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам премьера, акимам регионов и профильным министерствам следует качественно исполнять все запланированные мероприятия по снижению инфляции. Также он поручил обеспечить эффективную работу региональных комиссий по выявлению посреднических схем в цепочке ценообразования товаров. Премьер заявил, что акимы регионов несут за решение вопроса инфляции персональную ответственность.

Несмотря на заявления Нацбанка о снижении инфляции, некоторые продукты в Казахстане продолжают дорожать: так, по состоянию на июнь рис в годовом выражении вырос в цене на 48%.