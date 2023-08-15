Нацбанк заявил о снижении инфляции в Казахстане
Заместитель председателя Национального банка РК
Виталий Тутушкин на заседании правительства 15 августа заявил, что инфляция в
Казахстане снизилась в июле до 14,0% в годовом выражении.
"Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза – с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15,0% и 13,6%, соответственно. Базовая ставка Национального Банка составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа." Виталий Тутушкин
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что перед правительством стоит задача к концу текущего года снизить
уровень инфляции в два раза в сравнении с прошлым годом.
"Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются", – подчеркнул Алихан Смаилов.
По словам премьера, акимам регионов и профильным министерствам следует качественно исполнять все запланированные мероприятия по снижению инфляции. Также он поручил обеспечить эффективную работу региональных комиссий по выявлению посреднических схем в цепочке ценообразования товаров. Премьер заявил, что акимы регионов несут за решение вопроса инфляции персональную ответственность.
Несмотря на заявления Нацбанка о снижении инфляции, некоторые продукты в Казахстане продолжают дорожать: так, по состоянию на июнь рис в годовом выражении вырос в цене на 48%.