Сколько автотранспорта поставили на учет в Казахстане

В марте 2023 года на учет поставлено 162,4 тыс. единиц автотранспорта. По сравнению с тем же периодом предыдущего года показатель увеличился в 2,3 раза, в том числе легковых автомобилей и автобусов – в 2,3 раза, грузовых автомобилей – в 2,4 раза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 апреля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 4 668 тыс. единиц, из них 87,6% – легковые автомобили, 10,3% – грузовые и 2,1% – автобусы.



По виду используемого топлива: 82,4% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,6%, дизельном топливе – 7,4%. Количество автомобилей на газу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1642 единицы, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,2%, еще 1936 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества.

За март 2023 года было зарегистрировано 2321 дорожно-транспортное происшествие, где пострадало 3340 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 10,8%.

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