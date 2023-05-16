Как казахстанцам будут выплачивать премии государства по жилищным вкладам

МИИР РК разработало Правила начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения, сообщает Zakon.kz.

Так, начисление и выплата премий государства по вкладам казахстанцев, в том числе несовершеннолетних, не достигших 18 лет, в жилищные строительные сбережения осуществляется в жилищных строительных сберегательных банках.

Премия государства по заявлению вкладчика начисляется только на один счет и только в одном жилищном строительном сберегательном банке.

Как поясняется, при истечении срока накопления и в случае ненакопления вкладчиком минимально необходимого размера накопленных денег, он получает вклад и начисленное на него вознаграждение жилищным строительным сберегательным банком, а также премии государства при накоплении вклада более трех лет либо продолжает накопление в жилищном строительном сберегательном банке с начислением премии государства.

Премия государства начисляется до момента получения жилищного займа.

Размер ежегодной премии государства составляет 20% от суммы поощряемого вклада. Поощряемый премией государства вклад включает в себя сумму вклада в жилищные строительные сбережения и начисленного по нему вознаграждения.

При этом поощряемая премией государства сумма накопленных денег не может превышать 200-кратного МРП (690 000 тенге в 2023 году) за один календарный год.

Если поощряемая премией государства сумма накопленных денег превышает 200 МРП на соответствующий год, то оставшаяся непоощренной сумма накопленных денег учитывается жилищным строительным сберегательным банком при начислении премии в следующем году.

Премия государства в текущем году не начисляется на сумму накопленных денег, поощренную в предыдущие годы.

Выплата премий государства осуществляется:

при выплате договорной суммы;

при досрочном расторжении договора о жилищных строительных сбережениях вкладчиком при накоплении вклада более трех лет со дня заключения договора по дате расторжения договора о жилищных строительных сбережениях.

Как отмечается, при нецелевом использовании вкладчиком части жилищного займа премия государства подлежит возврату в бюджет в части, пропорциональной части нецелевого использования жилищного займа.

При досрочном расторжении договора о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления на дату расторжения договора о жилищных строительных сбережениях более трех лет, к которому ранее был присоединен договор о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления менее трех лет, премия государства, начисленная до объединения по присоединенному договору о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления менее трех лет, не выплачивается и подлежит возврату в бюджет.

Если по присоединенному договору о жилищных строительных сбережениях на дату расторжения договора о жилищных строительных сбережениях прошло более трех лет, премия государства, начисленная до объединения, возврату в бюджет не подлежит.

В правилах также предусмотрены сроки начисления и перечисления премий государства.

Так, говорится, что жилищный строительный сберегательный банк ежегодно в срок до 1 апреля отчетного года предоставляет администратору бюджетной программы по выплате премий по вкладам в жилищные строительные сбережения прогнозные расчеты начисления премий государства для внесения бюджетной заявки расходования средств республиканского бюджета на предстоящий финансовый год.

По итогам финансового года жилищный строительный сберегательный банк до 15 января следующего года рассчитывает на каждого вкладчика и предоставляет администратору бюджетной программы окончательный расчет начисленной суммы премий государства, причитающихся по вкладам.

Администратор бюджетной программы, после получения от жилищного строительного сберегательного банка окончательного расчета суммы премий государства, до 10 февраля года, следующего за отчетным, перечисляет на корреспондентский счет жилищного строительного сберегательного банка общую сумму премий государства.

Вместе с тем говорится, что приказ министра финансов РК от 18 октября 2012 года "Об утверждении Правил начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения и признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан" утратил силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.