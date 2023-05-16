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Законодательство РК

Определен маршрут по строительству газопровода из России в Китай через Казахстан

Казахстан газ газопровод Россия Китай строительство Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев 16 мая рассказал, что по международному газопроводу из России в Китай через Казахстан определен предварительный маршрут и условия его строительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, по строительству газопровода из России в Китай через территорию Казахстана предварительно определен маршрут.

"Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР, предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода".Алмасадам Саткалиев

На вопрос, когда завершатся строительные работы, он ответил, что пока только идут переговоры.

Как ранее сообщалось, АО "НК "QazaqGaz" совместно с ПАО "Газпромом" прорабатывают вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода "Россия – Казахстан – Китай".

15 мая 2023 года АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай.

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Оксана Скибан
Россия МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан Китай
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