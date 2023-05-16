Когда могут пересмотреть пенсионный возраст шахтеров
Фото: pxfuel
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 16 мая сообщила, что примерно в конце мая может быть решен вопрос по изменению пенсионного возраста шахтеров, сообщает Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у министра, на какой стадии идет обсуждение темы снижения пенсионного возраста шахтеров.
"Вчера я встречалась с работодателями. Сегодня мы будем встречаться еще раз с рынком. Я думаю, очень скоро мы придем к определенному мнению. Я, конечно, готова хоть завтра прийти к определенному консенсусу. Но это же наши партнеры. Думаю, к концу месяца, наверно, выйдем уже".Тамара Дуйсенова
Депутаты не раз просили снизить пенсионный возраст шахтеров.
Право на пенсию по возрасту наступает: у мужчин - по достижению 63 лет, у женщин - по достижению 58 лет, льготное пенсионное обеспечение действующим законодательством не предусмотрено.
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