Когда могут пересмотреть пенсионный возраст шахтеров

Фото: pxfuel

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 16 мая сообщила, что примерно в конце мая может быть решен вопрос по изменению пенсионного возраста шахтеров, сообщает Zakon.kz.

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